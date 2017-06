Bad Deal è tra i finalisti della nona edizione di Who is on next? Pitti Uomo 2017

Per la Primavera/Estate 2018 Bad Deal presenta una collezione ispirata al confronto tra l’immobilità dei monumenti cittadini e la fugacità di un treno che passa, senza fermarsi in banchina.

La collezione prende vita tra gli ieri dove l’evento era “hic et nunc” e l’oggi, dove seper di l’attimo puoi andare a recuperarlo online.

Presenti i primi anni ’90, quelli dei programmi musicali che ti regalavo le prime canzoni e ti costringevano a sforzare la mente per non far dimenticarne le strofe; Ma presenti anche gli anni che viviamo in cui “tutto e possibilmente subito”.

La linearità dei capi della tradizione sono reinterpretati in chiave nuova attraverso l’uso di tagli e sovrapposizioni, strappi e suture, materiali classici affiancati a materiali tecnici: ci sono nylon e gabardine, cotone e vinile, denim e spugna.

I moschettoni che ricordano gli zaini Invicta, come tributo a quegli anni, posizionati sulle maniche delle felpe creano volumi e i capi divengono in 2D. I jeans sono mixati con l’acetato e con il fresco lana, giacche a vento graffittate e le polo destrutturate.

Una contemporaneità non strillata ed una bellezza che non annoia, come una statua nel mezzo di una metropoli. Essendo Bad Deal una linea che nasce dalla collaborazione tra due mondi diversi,quello del giornalismo e quello dell’arte di strada, la volontà dei designers è di riproporre questo forte contrasto attraverso l’utilizzo di tessuti usuali e non, sporcati dai graffiti, dalle tags, da grafiche d’impatto che sono il DNA del brand.

About Bad Deal

Un’ideale di moda che si avvicina più a un movimento artistico estetico che a un semplice fashion brand, Zoow24 e Marina Rubini fondano Bad Deal definendolo come “un incidente estetico tra un tunnel metropolitano e un giardino di rose”.

Street art, cultura underground e sportswear si incontrano in una collezione dall’anima metropolitana che si accende attraverso print e contrasti cromatici e dove l’inaspettato sovverte regole e schemi prestabiliti dando vita a capi originali e iper contemporanei.

Bad Deal è tra i finalisti della nona edizione di Who is on next? Uomo 2017, il progetto scouting organizzato da Fondazione Pitti Immagine Discovery e promosso in collaborazione con Altaromae L’Uomo Vogue.

La proclamazione del vincitore si terrà Martedì 13 Giugno a Palazzo Vecchio, in occasione dellacerimonia di inaugurazione di Pitti Immagine Uomo 92.