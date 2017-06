Azzurri Bianchi partita terminata d'ufficio

Succede di tutto: espulsi che non escono, contestazioni, un arbitro infortunato, forse colpito da un calciante, e poi arriva la decisione di concludere, per il momento, senza un vincitore

E dire che si era anche giocato, con gli Azzurri che conducevano per due cacce e mezza a 0, grazie a due azioni veloci e ficcanti e ad un tiro sbagliato dagli avversari. Poi, intorno al 15esimo minuto, accade di tutto, con le immagini che chiariranno quello che dalle tribune non si è potuto vedere. Quello che appare chiaro, in tanta confusione, è che il Torneo 2017 rischia di saltare e con lui anche l'avvenire dell'intero Calcio Storico Fiorentino.

Sembra fatale che il Torneo, dopo qualche anno di edizioni regolari, vada in crisi e che tutto sia da rifondare. All'Amministrazione Comunale il compito di prendere le decisioni, a partire da quella di assegnare il vincitore fra Azzurri Bianchi, che si scontrerà con i Rossi usciti vincitori dalla semifinale con i Verdi.