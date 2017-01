​Autostrada A1, nuovo casello Firenzuola - Mugello

In consegna a Metrocittà 40 km di viabilità di collegamento

Inaugurato stamani sulla Autostrada A1, il nuovo casello Firenzuola-Mugello alla presenza del vice ministro alle Infrastrutture e trasporti Riccardo Nencini, dell'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, del condirettore generale Nuove Opere di Autostrade Roberto Tomasi e dei sindaci di Firenzuola e Barberino Claudio Scarpelli e Giampiero Mongatti che è anche consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze.



"Momenti come quello di oggi sono esempi dell'Italia migliore, quella delle opere che si concludono e che portano benefici al territorio" così l'assessore regionale alle infrastrutture ed ai trasporti Vincenzo Ceccarelli ha commentato il taglio del nastro del nuovo casello Firenzuola-Mugello sull'A1.

"Il casello - ha aggiunto l'assessore - si inserisce nel completamento di un'opera di grande rilievo sia per il Mugello che per tutta la regione. Ora rimangono da completare le opere collaterali. La Regione sta già lavorando perché si proceda alla presentazione del progetto preliminare della Bretella di Firenzuola, in modo da poterla portare in Conferenza dei servizi, e perché si trovi un accordo per quanto riguarda la gestione della viabilità complanare. Siamo fiduciosi che tutto questo avverrà nei prossimi mesi e per quanto ci riguarda continueremo a fare la nostra parte con attenzione e zelo".

"Il Consiglio della Città Metropolitana - ha spiegato tra l'altro Mongatti - ha approvato all'unanimità l'autorizzazione alla presa in consegna provvisoria - e alla successiva acquisizione in proprietà - della viabilità di collegamento tra lo svincolo autostradale di Firenzuola, in località Poggiolino, e la Sr 65 della Futa, dal km 0+000 al km 39+ 400, svincolo di Montecarelli. Quest'opera attraversa il territorio del comune di Barberino di Mugello e consente il collegamento del comune di Firenzuola con l'Autostrada A1".



La Metrocittà ha preso in carico 40 km della strada su richiesta della Società Autostrade. La Metrocittà subentra anche nel pagamento del canone demaniale per l'attraversamento nel viadotto del Torrente Stura (161,14 euro l'anno) e per la fornitura di energia elettrica all'impianto di illuminazione (2500 euro l'anno). La delibera approvata dall'Assemblea metropolitana fu presentata dal consigliere delegato alla Viabilità Massimiliano Pescini.



"L'inaugurazione di oggi - ha detto Mongatti in qualità di Sindaco di Barberino - è di primaria importanza, in termini di fruibilità e valorizzazione per il territorio Mugellano, che nel nome del casello stesso trova una ulteriore riconoscibilità. Lo è poi per Barberino in maniera particolare. Siamo infatti uno dei pochi Comuni delle nostre dimensioni, a livello nazionale, ad avere due uscite che insistono sul proprio territorio comunale, per di più su una nuova struttura come la Direttissima, che ha assorbito gran parte del flusso veicolare Nord-Sud.

Crediamo si tratti, oltre che di un notevole vantaggio per residenti ed aziende già presenti in quest'area finora più isolata dai grandi flussi, anche di un incentivo per nuove imprese e persone che potranno scegliere questa bellissima parte di Mugello che avrà, con questa nuova apertura, un impulso anche dal punto di vista della valorizzazione turistica, consentendo al territorio di avere una nuova, suggestiva porta d'ingresso. Un giorno importante dunque, a cui dovrà seguire adesso la conclusione di tutte le opere legate alla Variante di valico che sono rimaste da terminare sul nostro territorio da parte di autostrade".