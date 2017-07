Autostrada A1, camion in fiamme: code in direzione di Firenze

​A1 Milano-Napoli code in direzione Firenze

Traffico Bloccato tra Ponzano Romano e Bivio A1/Diramazione Roma Nord per incendio. Sulla A1 Milano-Napoli tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze, si sono formati 7km di coda con tendenza all'aumento, a seguito di un camion che si era incendiato, all'altezza del km 525 sulla corsia di emergenza. Al momento il traffico scorre su due corsie.

Si sono inoltre formati 3 km di coda sulla Diramazione di Roma nord a partire da Roma nord.



Per le lunghe percorrenze Autostrade consiglia di uscire a Roma est sulla A24 Roma-Teramo, percorrere il Grande Raccordo Anulare, poi la SS2 Cassia in direzione Viterbo, successivamente il raccordo Viterbo-Orte da dove si può rientrare in autostrada sulla A1 Milano-Napoli ad Orte. Per chi si trova in prossimità dell'incidente consiglia di uscire a Roma nord, seguire per Passo Corese, successivamente per Poggio Mirteto e Stimigliano in direzione di Ponzano Romano, dove si può riprendere la A1.



Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.