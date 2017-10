Autodromo del Mugello: le Finali Mondiali Ferrari dal 26 al 29 ottobre

Per celebrare adeguatamente i 70 del Marchio

Conto alla rovescia per l'edizione 2017 delle Finali Mondiali Ferrari in programma dal 26 al 29 ottobre. Quattro giorni di emozioni e spettacolo, all'insegna dell'esclusività che solo Ferrari sa garantire, dedicati ai tifosi e a tutti gli appassionati del Cavallino Rampante. Sport, passione, competizioni, insieme al fascino inconfondibile delle Formula 1 storiche e all’incredibile potenza unita alla bellezza della FXX K, ultima vettura degli esclusivi Programmi XX. Questi sono solo alcuni degli ingredienti che arricchiranno le giornate che concludono l'anno agonistico del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli con le ultime gare delle tre serie, Europa, Nordamerica e Asia-Pacifico.

La domenica, poi, un numero record di 488 Challenge si contenderà in pista l'ambito titolo di campione del mondo. Grande l’attesa anche per il Ferrari Show con la partecipazione della Scuderia Ferrari di Formula 1 che darà spettacolo con dimostrazioni di pit stop, accelerazioni da brivido e giri velocissimi sul tracciato di proprietà della Casa di Maranello. In pista anche le vetture impegnate nelle Competizioni GT, le 488 GTE e le 488 GT3, impegnate durante l'anno nei più prestigiosi campionati. Attesi anche i piloti GT ufficiali del Cavallino Rampante tra cui i protagonisti della classe GTE-Pro del FIA World Endurance Championship, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Sam Bird e Davide Rigon.

A completare l'offerta delle Finali Mondiali tante attività organizzate nel paddock, tra cui quelle dedicate ai fan più piccoli. Gli spettatori potranno vedere in mostra tutta la gamma, comprese le nuovissime 812 Superfast e Portofino, presentata solo poche settimane fa al Salone di Francoforte.

Ci sarà inoltre una tenda con 70 vetture da competizione della Ferrari, da quelle nate per le competizioni GT a quelle per le corsa di Formula 1.