Feriti alcuni passanti e coinvolte le vetture in sosta

L'impatto a pochi metri dal Museo Novecento a Santa Maria Novella.

L'autobus Ataf ha colpito le auto in sosta finendo per impattare sul dehor del locale al termine della strada.



Alcuni feriti sono stati soccorsi dal 118 mentre la strada è rimasta chiusa per alcune ore.



Il conducente del mezzo del trasporto pubblico avrebbe perso il controllo della vettura per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale