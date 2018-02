Attacco Hacker, Anonymous su Twitter lista iscritti al Pd Firenze

I nomi degli iscritti, il luogo di nascita, le mail, l'indirizzo e i riferimenti telefonici, cellulari inclusi

DIRE Firenze - "AnonPlus", sigla social di Anonymous, ha divulgato via Twitter la "lista completa degli iscritti al Pd di Firenze", dove "ci sono anche i dati di Matteo Renzi". Quelli del segretario del Pd, pero', sono dati vecchi, come si spiega dal Nazareno (la mail e' quella del sindaco di Firenze, cosi' come il fisso, a cui rispondeva la segreteria dell'ex primo cittadino), mentre il numero di cellulare non e' piu' attivo da circa un anno. Dal tweet, pubblicato 20 ore fa, si puo' scaricare un file dove, attraverso un foglio excel o una pagina internet, si possono recuperare diversi dati sensibili, come i nomi degli iscritti, il luogo di nascita, le mail, l'indirizzo e i riferimenti telefonici, cellulari inclusi. Il gruppo, che su Twitter si definisce, "the Anonymous Way to Protest", ha svelato i dati di 2653 iscritti.



Tra i cellulari resi noti anche quello del sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il tesoriere dei 'dem' Francesco Bonifazi. "Ogni persona che vuole difendere la propria liberta' di informazione, la liberta' del popolo e l'emancipazione di quest'ultimo dalla schiavitu' dei media e di chi ci governa, di chi ci usa come strumento per attuare i suoi sporchi fini, fa gia' parte di AnonPlus", e' scritto nel manifesto degli hacker. AnonPlus "combatte i soprusi, le iniquita', le corruzioni, le manipolazioni, le religioni e quant'altro messo in atto da governi, politici, religioni e gruppi di potere finanziario a discapito del popolo".