Ataf e Tramvia: Sciopero in piena Ztl e Movida estiva

​Venerdì 16 giugno è stato proclamato uno sciopero Generale Nazionale dei trasporti

Lo sciopero proclamato da CUB Trasporti, SGB e OS Cobas Lavoro Privato sarà di 24 ore, con modalità che variano da città a città ed a Firenze interferiscono con la nuova Ztl estiva che si basa principalmente sul prolungamento del servizio di trasporti urbano su ferro e gomma.

Un'altra tegola per il capoluogo che ha già dovuto fare i conti nei primi giorni di sperimentazione con la dura replica da parte dei sindacati: i dipendenti impiegati negli orari di prolungamento del servizio, a detta delle sigle di rappresentanza "non hanno potuto coprire i turni della mattina" successiva con l'effetto domino sul rispetto delle frequenze.

A 'salvare' i fiorentini ed i turisti c'è l'Applicazione per smartphone e tablet che sfrutta la geolocalizzazione dei mezzi ed avvisa sulle tempistiche reali e non su quelle ipotizzate. Comunque l'autobus arriva tardi, ma con cognizione.

Il servizio della Tramvia di Firenze, la cui regolarità dipenderà dalle adesioni, sarà comunque garantito dalle 6.00 fino alle 9:30 e dalle 17:00 fino alle 20:00.

Le fasce di garanzia per Ataf sono le seguenti: dalle 6.00 alle 9.00. Saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino alle ore 08.59. Inoltre dalle 12.00 alle 15.00. Saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino alle ore 14.59.

Per maggiori informazioni Gest invita a prendere visione dei pannelli informativi elettronici presenti alle fermate, a visitare il sito tramvia.it%2C/" target="_blank">www.gestramvia.it, i profili social media (Twitter e Facebook), seguire l'app Telegram, o contattare il call center al numero verde 800.964424 (Gratuito da numero fisso), o dal cellulare al numero 199.229300 (A Pagamento).



Ecco le distinte azioni di sciopero che coinvolgeranno il personale Ataf Gestioni: uno sciopero di 4 ore proclamato dalla RSU Ataf; uno sciopero di 4 ore proclamato dalla Segreteria Nazionale SUL Comparto Trasporti; uno sciopero di 24 ore proclamato dalla Confederazione COBAS LAVORO PRIVATO; uno sciopero di 24 ore proclamato da CUB Trasporti e SGB

Queste le modalità di attuazione degli scioperi in Ataf Gestioni S.r.l.



Sciopero proclamato dalla RSU Ataf

Movimento (autobus): 15.15-19.15

Operai ed impiegati: ultime 4 ore del turno di lavoro



Sciopero proclamato dalla Segreteria Provinciale SUL Comparto Trasporti:

Movimento (autobus): 15.15-19.15

Operai ed impiegati: ultime 4 ore del turno di lavoro



Sciopero proclamato dall’Esecutivo provinciale COBAS LAVORO PRIVATO:

Movimento (autobus): 15.15-fine servizio

Operai ed impiegati: intero turno di lavoro



Sciopero proclamato da CUB Trasporti e SGB:

Movimento (autobus): inizio servizio-06.00

9.15-11.45

15.15-fine servizio

Operai ed impiegati: intero turno di lavoro