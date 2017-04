Associazioni Cooperative Scolastiche con Confcooperative Toscana Nord

Gli studenti “diventano” imprenditori: a Pistoia progetti d’impresa simulata

Gli studenti delle scuole superiori di Pistoia 'diventano' imprenditori grazie al coinvolgimento in progetti di cooperativa simulata nati per avvicinare scuola e impresa. E' il progetto "Le associazioni cooperative scolastiche: strumento di alternanza scuola lavoro". promosso da Confcooperative Toscana Nord, dal progetto Policoro, con il contributo della CCIAA di Pistoia e in collaborazione con il Progetto Toscana 2020 (promosso da Confcooperative Toscana e dalla Federazione Toscana delle BCC).

Nello specifico, presso l’ITC Filippo Pacini di Pistoia e dell'Istituto Tecnico Aldo Capitini di Agliana, nascono quattro nuove associazioni cooperative scolastiche inserite nel progetto “Alternanza Scuola Lavoro”, che avranno come core business prodotti da bagno, abbigliamento e cartoleria. Gli studenti di queste classi sono accompagnati in percorsi educativi sostenuti da realtà cooperative locali ed affiancati da tutor e banche di credito cooperativo presenti sul territorio.

Nei giorni scorsi, presso la scuola ITC Filippo Pacini di Pistoia, si sono costituite le prime due Associazioni Cooperative Scolastiche dell’istituto. Ad essere coinvolte nel progetto di Confcooperative Toscana Nord sono la IV B TE e la IV C TE. La prima, protagonista del progetto ‘Bath Bombs’, ha al centro del proprio business plan la produzione di prodotti da bagno artigianali (candele profumate, saponette etc.), mentre la IV C abbigliamento personalizzato grazie al progetto ‘Unlike’. Alle due Acs, affiancate dalla tutor della cooperativa Arkè e dalla banca di credito cooperativo Vibanca, si è aggiunta la nuova ‘Cartoleggiando’. Nata dal coinvolgimento della IV D TE dell’ITC Pacini, la terza Acs dell’istituto ha come core business un servizio di cartoleria interno alla scuola. L’ACS è guidata dai tutor delle cooperative La Fenice e Gulliver, e dagli esperti dalla Vibanca. Tra gli obiettivi di ‘Cartoleggiando’, oltre a diari ed agende personalizzate, l’applicazione pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi e lo sviluppo di capacità di problem solving.

I percorsi di simulazione d’impresa cooperativa iniziati dalle classi dell’ITC Pacini saranno presto seguiti da una quarta associazione cooperativa scolastica pistoiese. Anche i ragazzi della III C SIA dell’Istituto Tecnico Aldo Capitini si avvicineranno al mondo dell’impresa con la simulazione di un’ attività di cartoleria interna alla scuola. Affiancata dalla BCC di Vignole e della Montagna Pistoiese nei temi dell’educazione al credito, l’acs ‘Cool@School’ ha individuato come bisogno della classe mezzi didattici ed all’avanguardia come la LIM. Anche in questa caso, a sostenere l’educazione al modello cooperativo degli studenti saranno, secondo il format di ‘Toscana 2020’, la tutor di una realtà molto presente sul territorio come la Cooperativa Gemma di Quarrata e vari esperti quali la CCIAA e gli animatori del progetto Policoro.

“Il progetto di Confcooperative Toscana Nord ha come riferimento le esperienze regionali – spiega Fabrizia Fagnoni, vice presidente di Confcooperative Toscana Nord e presidente territoriale di Pistoia- investendo sui giovani e scommettendo sull’incontro virtuoso tra scuola e impresa. Siamo convinti, infatti, che educare gli studenti agli strumenti cooperativi sia la strada da seguire per riavvicinare i giovani al lavoro e formare per il futuro imprenditori moderni e consapevoli. Dopo gli ottimi risultati del passato nei progetti in collaborazione con la CCIAA di Pistoia ed il Progetto Policoro – Diocesi di Pistoia, le nuove iniziative pistoiesi segnano un punto di crescita importante di un progetto che guarda al futuro”.