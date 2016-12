Arti marziali: Firenze, sabato capitale mondiale degli sport da combattimento

Al Mandela Forum, la 22ª edizione di Oktagon. 18 incontri tra Kickboxing, thaiboxe-fight code rules e arti marziali miste con 36 tra i migliori lottatori del mondo

Firenze – Le migliori stelle di ring e gabbia provenienti da oltre quaranta Paesi del mondo si sfideranno a colpi di kickboxing, thaiboxe-fight code rules e arti marziali per quattro titoli iridati in palio. Sabato 10 dicembre, a partire dalle 16.30, al Mandela Forum di Firenze è in programma la 22ª edizione del prestigioso galà internazionale da combattimento, “Oktagon Bellator Firenze” con 18 incontri dei quali 10 di Kickboxing e thaiboxe-fight code rules e 8 di arti marziali miste divisi in 4 atti. Sul ring salgono 36 tra i migliori lottatori mondiali per 11 categorie di peso. La manifestazione è stata presentata, ieri mattina, in sala Gonfalone a palazzo del Pegaso, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, dell’assessore allo sport del comune di Firenze Andrea Vannucci, di numerosi atleti internazionali che saliranno sul ring sabato, tra i quali Gloria Peritore, i fratelli Petrosyan, Alessio Sakara, Mustapha Haida e degli organizzatori dell’iniziativa.

“Questo evento – ha detto il presidente Giani - rispecchia la voglia di attività motoria, sport e competizione leale, avvertita nella nostra regione particolarmente dai giovani. Quello di sabato sarà un appuntamento spettacolare con uno sport di forza e di impatto ma che esalta rispetto dell’avversario, leatà e correttezza”. “A Firenze – ha ricordato Giani- abbiamo Gloria Peritore, campionessa di kickboxing che ha dimostrato valore e sensibilità sportiva e che salirà sul ring per il titolo mondiale”.

Il presidente Fight 1 (organizzazione nazionale che promuove gli sport da combattimento), Carlo Di Blasi ha parlato del programma. Lo spettacolo inizierà alle 16.30 con tre incontri di arti marziali miste Italia-Cina; alle 17.15 avrà luogo la prima sessione di victory world series con 5 incontri e alle 19 si terrà la seconda parte con altri 5 incontri. Alle 21 si chiuderà con 4 incontri di arti marziali miste. Il presidente Bellator Scott Coker ha ricordato la portata mondiale dell’evento che sarà in diretta negli Stati Uniti e in onda in 140 Paesi. Tra i protagonisti più attesi figurano il pluricampione mondiale di k1, l’italiano Giorgio Petrosyan che sfiderà i britannico Jordan Watson e il “legionario” Alessio Sakara pronto a tornare in gabbia nella sfida contro lo statunitense Joe Felipe Beltran. Tre titoli mondiali in palio vedranno impegnati altrettanti atleti italiani: Armen Petrosyan difenderà la corona iridata ISKA 70 kg contro il francese Charkes François, il beniamino di casa Mustapha Haida proverà a conservare il titolo mondiale ISKA dei 72,5 kg contro Johane Beausejour, mentre Gloria Peritore incrocerà tibie e guantoni con l’olandese Denise Kielholz per il titolo mondiale di Bellator kickboxing nei 56,5 kg vacante.

“Nell’ultimo mese – ha detto l’assessore Vannucci - nella nostra città ci sono stati quattro eventi di rilievo, dal rugby alla maratona, che fanno parlare di Firenze nel mondo attraverso lo sport, è un grandissimo valore aggiunto per la città.”