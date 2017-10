Arriva Pizza & Co. - In and Out

Nuovo ciclo di appuntamenti di Paolo Pannacci del ristorante Lo Spela al Ferrone

Dopo il successo di Pizza & Co, il format di eventi ideato dalla pizzeria Lo Spela (3 spicchi Gambero Rosso) per far incontrare il mondo della pizza gourmet con altri mondi dell'enogastronomia, il ristorante Lo Spela presenta Pizza & Co. In and Out, un nuovo ciclo di imperdibili eventi in cui la pizza di Paolo Pannacci, in tutte le sue sfumature e godibili complicazioni, incontrerà la creatività e le cultura di quattro ospiti speciali in una sperimentazione di farine, prodotti e ricette non convenzionali.

Dal 27 ottobre la pizza sarà la protagonista di quattro appuntamenti “IN” presso Lo Spela con Dario Cecchini,Edoardo Sandri diFour Seasons Firenze,Filippo Saporito e Francesco Gasbarro impegnati in cucina insieme a Paolo Pannacci nella preparazione di inedite ricette da utilizzare come condimento per la pizza, e quattro appuntamenti “OUT” in cui la pizza andrà a giro per il mondo gastronomico di Antica Macelleria Cecchini, Four Seasons Firenze, ristorante La Leggenda dei Frati Firenze e ristorante La Bottega di Ginevra.

“La pizza che preparooggi a Lo Spela – spiega Paolo Pannacci – dopo anni di studio e ricerca è un prodotto rinnovato e originale grazie alla continua sperimentazione di farine, lieviti, impasti e condimenti, in un percorso che si concentra su gusto, benessere e valori nutrizionali. Quello che caratterizza il mio lavoro è l'irrinunciabile voglia di mettersi sempre in gioco. Pizza&Co nasce proprio con questo spirito: il desiderio di proporre qualcosa di nuovo alla mia clientela e far scoprire che la pizza può essere unita con altri mondi dando luogo a risultati gustosi ed imprevedibili."

PIZZA e CICCIA, la prima cena degustazione del nuovo ciclo di eventi organizzati da Paolo Pannacci, è fissata per venerdì 27 ottobre. Protagonista della serata Dario Cecchini dell'Antica Macelleria di Panzano in Chianti, macellaio e filosofo, dal naso alla coda, da otto generazioni. Conoscenza e rispetto per la carne sono i valori che Cecchini da anni porta in tutto il mondo e che il 27 ottobre approderanno a Lo Spela. In programma un menù di pizze 100% toscane che trasporterà i partecipanti nei sapori della memoria con la Francesina, il Tonno del Chianti, il Peposo e l'Arrosto sbagliato a far da condimento agli impasti studiati per la serata da Paolo Pannacci. Ad accompagnare la cena è prevista ladegustazione dei vini dell'azienda biologica Fontodi di Panzano in Chianti.