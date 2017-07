Arrestato a Siena Johnny Lo Zingaro

Ieri l'operazione della Polizia

È stato catturato ieri il latitante Giuseppe Mastini detto Johnny Lo Zingaro, evaso il 30 giugno scorso dal carcere di Fossano (Cuneo) da cui si era allontanato per svolgere un lavoro all’esterno, in permesso premio.

È stato rintracciato dagli uomini dello Sco (Servizio centrale Operativo), della Squadre mobili di Cuneo, Lucca e Siena e da quelli del Nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria.

L’ergastolano si nascondeva in un appartamento di Taverne d’Arbia (Siena) dove gli agenti hanno fatto irruzione arrestandolo.

Fin dall'inizio della sua evasione "Johnny" era stato individuato a Pietrasanta (Lucca) e dopo averlo seguito gli agenti hanno atteso fintanto che non si è presentato il momento giusto per catturarlo.

Aveva organizzato la fuga insieme alla sua compagna, evasa a sua volta dagli arresti domiciliari che stava scontando a Pietrasanta e sempre insieme hanno raggiunto l’abitazione di alcuni parenti della donna in provincia di Siena che, per l’occasione, avevano acquistato anche un materasso nuovo.

L'acquisto del materasso è stata l'occasione che gli agenti stavano aspettando, infatti sono entrati in azione sostituendosi ai corrieri e, dopo aver provveduto alla consegna del materasso, hanno fatto scattare il blitz.