Armonie circolari

Suggestive forme che nelle loro sinuosità esprimono tutta la loro creatività

Mai come adesso in netta contrapposizione al rigore delle linee diritte e a una pulizia del segno si vanno intensificando, per non dire emergono prepotenti, proposte di alto design con linee sinuose.

Soprattutto negli elementi di arredo dove la funzionalità è limitata a pochi necessari confini, la fantasia può prendere il sopravvento e diventare determinante. Succede per i divani e i tavolini che per le loro caratteristiche intrinseche sono più idonei a far vedere evoluzioni stilistiche sempre più originali.

Il passato, con gli stili fin de siecle e le bizzarrie del Liberty, echeggia fra le nuove creazioni come forme rassicuranti. Ma ancora più forti sono le citazioni anni ‘60. Le similitudini sono solo delle vaghe sfumature, accenni di archi e rotondità già viste che poi confluiscono in un assetto differente, nuovo, così da creare una tensione diversa e attuale. E questo non solo nel design dei mobili ma anche nella scelta delle decorazioni dei tessuti, negli accostamenti dei colori e dei pattern, mentre per i materiali risulta più importante la ricercatezza anche esotica delle essenze sempre nelle soluzioni naturali e ecologiche. Complesse combinazioni tra colori, materiali e stili diventano sorprendenti prodotti per arredare gli ambienti con tanta fantasia.