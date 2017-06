Arcobaleno d’Estate inizia con gli aperitivi sulle terrazze di Firenze

Concerto di Raf e Notte Bianca a Viareggio, gospel a Prato, affreschi del Buon Governo a Siena, tour enogastronomico tra i sapori del Giglio, fortificazioni della Linea Gotica in Lucchesia

Tutto pronto per Toscana Arcobaleno d’Estate, l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e ANCI, in collaborazione con il media partner QN-La Nazione, per lanciare ufficialmente la stagione estiva. La quinta edizione si terrà dal 16 al 18 giugno, un lungo weekend di festa dedicato ai turisti e ai toscani che avranno l’opportunità di “assaggiare” il meglio dell’offerta regionale e decidere poi, anche in un secondo momento, di tornare per approfondire uno o più aspetti. Il cartellone comprende festival, concerti, degustazioni, mostre con particolare attenzione alle eccellenze toscane, dai prodotti enogastronomici alle bellezze culturali e paesaggistiche. I dettagli per ciascun evento, oltre alle offerte create ad hoc per l’Arcobaleno dai gestori di strutture ricettive, ristoranti e stabilimenti balneari, sono consultabili sul sito www.arcobalenodestate.itanche su mappa georeferenziata.

"Puntiamo sempre di più con manifestazioni come questa a far conoscere a turisti e cittadini toscani opportunità per vivere la nostra regione mettendone in evidenza le tante iniziative. Con la presenza sul web e le cronache su tutto il territorio de La Nazione racconteremo uno spaccato della nostra estate cercando di essere sempre più attrattivi", ha dichiarato Stefano Ciuoffo, assessore al Turismo della Regione Toscana.

EVENTI TOP - Venerdì 16 giugno la festa partirà dal capoluogo toscano con l’iniziativa promossa da Confcommercio Toscana: “Firenze vista dall’alto”. Originali aperitivi da gustare per tre sere, dal 16 al 18 giugno, in luoghi solitamente inaccessibili al grande pubblico, dai quali si gode un panorama di rara bellezza. Hanno aderito le terrazze di quattro alberghi del centro: Grand Hotel Baglioni, Hotel Continentale, Plaza Hotel Lucchesi, Hotel Tornabuoni Beacci oltre a quella delMuseo degli Innocenti (eventi a pagamento su prenotazione). Qui tutti i dettagli www.arcobalenodestate.it/firenze-vista-dallalto-5-terrazze-arcobaleno. Il grand opening si terrà sulla Terrazza del Museo dell’Opera del Duomo che, per gentile concessione dell’Opera di Santa Maria del Fiore, resterà aperta in via straordinaria venerdì 16 giugno per ospitare la cerimonia ufficiale di inaugurazione di “Toscana Arcobaleno d’Estate 2017”, alla presenza delle autorità e degli organizzatori (evento ad invito) e che potrà essere seguito in diretta su Radio Toscana (fm104,7 e 88), la Radio partner di Toscana Arcobaleno d’Estate 2017. Per le ore 23 della stessa serata è in serbo una sorpresa che colorerà le varie terrazze. Sabato 17 il clou sarà ancora una volta sulla passeggiata di Viareggio per ilconcerto di Raf che coinciderà con la Notte Bianca. Lo spettacolo inizierà alle 21.00, in diretta su Radio Toscana, con “Le Idee”, gruppo vincitore del contest per band emergenti italiane #musicampus2017, promosso da Librerie Universitarie e Radio Firenze. A seguire, salirà sul palco Hugolini, musicista e cantautore attivo a Firenze che quest’estate aprirà alcuni concerti di Francesco Gabbani. Infine, alle 22.00, l’atteso concerto di Raf. A condurre la serata l’attrice e presentatriceRoberta Catarzi. Domenica 18 avrà una caratterizzazione più territoriale con il coinvolgimento dei comuni che si racconteranno attraverso il format "Toscana Ovunque Bella". Ogni borgo svelerà il suo racconto inedito con eventi ad hoc, diventando protagonista nel weekend Arcobaleno.

AREA FIORENTINA - Tra gli eventi top si segnala l’Arcobaleno al Parco dei Renai a Signa (FI) organizzato per domenica 18 dalla Pro Loco Signa con il patrocinio del comune. Una giornata di svago tra laboratori di costruzione aquiloni, un mercatino e stand gastronomici. Il 17 e 18 giugno le vie del castello di Calenzano Alto (FI) saranno animate da Lunaria, festival delle arti di strada promosso dal comune e dall’Associazione turistica Calenzano. I visitatori potranno assistere a spettacoli musicali, arti di strada e spettacoli di fuoco. Itinera 2017 offre, invece, tour golosi sulle colline di Scandicci dedicati allefamiglie con bambini dai 3 ai 10 anni. Potranno accarezzare gli asini e cavalcarli; alle ore 19.30 la cena nel bosco e dalle 21 intrattenimento aspettando le lucciole. Gli amanti della buona tavola non potranno mancare a San Casciano in Val di Pesa alla VI° edizione del Campionato della Bistecca in programma il 16 e 17 giugno.

AREA PRATESE – Tanti gli eventi di Prato Estate che ricadono nel weekend Arcobaleno. Tra questi: venerdì 16 l’appuntamento con Officina Ridens Open Air - Rio Bum Bum, un viaggio tra teatro, musica e magia (ore 21.30, Biblioteca Lazzerini); sabato spazio a Gioca Tamburo, spettacolo per bambini (ore 10.30, Ex-Fabrica). Domenica visita guidata alla mostra “Uno sguardo a noi contemporaneo: con gli occhi di Paola Angelini” e a seguire aperitivo nel cortile di Palazzo Pretorio (dalle ore 11). Sempre domenica il Giardino Buonamici di Prato sarà il palcoscenico del concerto del coro gospel Black & White Ensemble Gospel Choir. L’evento, promosso dal Comitato Cittadino Attività Musicali e Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi, fa parte della rassegna estiva Oltre il Giardino 2017 (ore 21).

SIENA E PROVINCIA - Siena è come sempre in prima linea per offrire un ricco weekend Arcobaleno. Venerdì 16 alle 17 presso la Pinacoteca Nazionale in programma il percorso guidato “Luci e colori nei dipinti di Domenico Beccafumi”. A seguire l'assessorato al Turismo del Comune presenterà il nuovo video della Città “Siena dall'alto” (ingresso gratuito). Domenica 18 sarà di scena nel Museo Civico di Palazzo Pubblico, in piazza del Campo, “Toscana Ovunque Bella, Scene di un’utopia possibile”: un’originalissima visita teatralizzata alla scoperta degli affreschi del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti (ore 17). Delizie dentro le mura” è, invece, il titolo dell’evento promosso dal Comune di Monteriggioni (SI) per venerdì 16. Maestri pasticceri faranno degustare dolci, gelato, cioccolato e tante altre golosità dalle 18 - 23.30, ingresso libero. Rimanendo in tema culinario, dal 16 al 18 giugno San Casciano dei Bagni (SI) ospita la Sagra del Ciaffagnone e del tagliolino al tartufo.

AREA ARETINA – Venerdì 16, la sera prima della Giostra del Saracino, ciascun quartiere di Arezzo ospita la cena propiziatoria. La locationè la piazza adiacente la sede storica di ciascun quartiere, dove vengono apparecchiate lunghe tavolate addobbate con i colori degli emblemi dei quartieri. La sera tra il 17 e il 18 giugno a Cortona sarà di scena la Cortona Jazz Night. Dalle 16.00 le strade e le piazze si animeranno grazie alla musica jazz. Per l’occasione i negozi saranno aperti fino a tarda notte con offerte e sconti per tutti. A Foiano della Chiana la Proloco organizza per domenica 18 Trekking della Bonifica alla scoperta del Canale Maestro, una passeggiata per capire meglio il sistema idraulico della bonifica della Valdichiana.

LUCCHESIA E VERSILIA - Domenica 18 giugno, in occasione della processione del Corpus Domini, rivive a Camaiore (LU) la magia dei tappeti di segatura colorata. A partire dal tramonto del sabato, per tutta la notte, i maestri “tappetari” lavoreranno per dar vita alle loro creazioni. Il Comune di Forte dei Marmi aderisce all’Arcobaleno con un cooking show inserito tra le iniziative del venerdì 16 di ForteChildren (ore 15 - 19). Ilpiccolo Nicolò, tra i protagonisti di Masterchef junior 2015, cucinerà a partire da una misteriosa Mistery Box. Domenica 18 in programma a San Giusto di Brancoli (LU) la visita alle fortificazioni della Linea Gotica in Lucchesia. Guide locali mostreranno ai partecipanti fortificazioni e trincee ancora ben conservate. Lungo il percorso saranno presenti rievocatori storici con uniformi dell’epoca. Al termine del percorso verrà offerto un pranzo a base di prodotti tipici della zona. Domenica 18 a Capannori si svolgerà il 2° raduno delle auto d'epoca fra le colline lucchesi promosso dal Club Balestrero Lucca, Confesercenti Toscana Nord e l'associazione 'Insieme le botteghe di Marlia', con il patrocinio del Comune di Capannori.

AREA PISANA - Cooperativa Archeologia organizza per sabato 18 una visita guidata al cantiere di allestimento del Museo delle Navi Antiche di Pisa. Un’occasione unica di vedere trenta navi romane con il loro carico di anfore, ceramiche, vetri, metalli e strumenti di bordo, restaurate in 16 anni di lavori. L’eccezionalità della visita è rappresentata proprio dall’opportunità di visitare un Museo in divenire, non ancora aperto al pubblico (Arsenali Medicei - Lungarno Ranieri Simonelli). Il Comune di Pomarance (PI) organizza visite guidate alla sua Fortezza inespugnabile situata nella frazione di San Domenico, la Rocca Sillana(dal 16 al 18 giugno). A San Miniato grande attesa per “Il Guazzabuglio - 9 e 24° Raduno Folcloristico di Bande con Majorettes”. Si inizia venerdì 16 con la "Cena Sotto le Stelle"; si continua il sabato 17 con il "24° Raduno di Bande Folkloristiche con majorettes" provenienti da tutta la toscana e non solo. Si conclude la domenica 18 con lo spettacolo dal teatrale: "Veleno per topi”.

PISTOIESE - A Montecatini Terme torna l’appuntamento con Estate Regina. Sabato 18 presso le Terme Tettuccio si esibirà l’Orchestra La Filharmonie con Musiche di Richard Wagner e di Ludwig Van Beethoven (ingresso gratuito). Sempre Montecatini farà da cornice al Festival dei Cori, concerti en-plein-air con accompagnamento o "a cappella", di cori provenienti da tutto il mondo (venerdì 16, piazza del Popolo). A Pescia, invece, sarà di scena la 19° Edizione Festival di Pescia, manifestazione canora storica rivolta a interpreti, autori, band di tutta Italia (15 – 17 giugno). Sabato 18 giugno in programma sempre a Pescia la 3a edizione di Rin...corri Pescia, gara podistica competitiva (10km) e non (11km), con possibilità anche per le famiglie di partecipare iscrivendosi alla Family Run (5km).

LIVORNO E PIOMBINO - A Livorno spazio alla seconda edizione del Cacciucco Pride 2017 che si terrà dal 16 al 18 giugno. Un’iniziativa nata per celebrare il suo piatto simbolo, facendosi conoscere a tutto tondo attraverso il cibo. L’evento enogastronomico ricade nell’8° edizione della Notte Blu che si svolgerà a cavallo

tra il 17 e il 18 giugno. La proloco di Piombino organizza per venerdì 16 il concerto di Gino Paoli. L’evento ad ingresso gratuito si terrà in piazza Bovio, la più grande piazza europea circondata su tre lati dal mare

GROSSETO – A Spasso Tra i Rioni è l’appuntamento enogastronomico a cura Pro loco Isola del Giglio e Giannutri. Dal 16 al 17 Giugno dalle 20 alle 24 i tre rioni del Giglio - Moletto, Saraceno e Chiesa - ospiteranno gli stand di prodotti tipici e pietanze dell'isola, come la tonnina, il baccalà sfilettato, sarde arrosto e tanto altro accompagnato dall'Ansonica, il vino locale che si abbina perfettamente alle specialità offerte. Il

Bagno Gabry di Marina di Grosseto offre lezioni gratuite di Taekwondo per bambini dai 5 ai 12 anni con la supervisione dell’istruttore Renato Romani, dal 16 al 18 giugno, dalle 17 alle 19.

MASSA - I più golosi non potranno mancare sabato 17 alla quarta edizione della Gara di Torte di Pro Loco Marina di Massa. Pasticceri amatoriali dal 6 ai 99 anni si sfideranno alla torta più bella e buona. Premi e assaggi per tutti.

Radio Toscana è media partner della festa “Toscana Arcobaleno d’Estate” e propone una selezione musicale, una playlist studiata ad hoc per accompagnare l'evento. Ascoltatori, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, associazioni e tutti coloro che aderiscono all’iniziativa sintonizzandosi su Radio Toscana (Fm 104.7 e 88) potranno avere una colonna sonora speciale che coinvolgerà tutta la regione. Venerdì sera inaugurazione in diretta dell'Arcobaleno D'Estate che si terrà sulla terrazza dell'Opera del Duomo. La media partnership prosegue la sera del 17 giugno. Radio Toscana trasmetterà in diretta dal lungomare Mazzini di Viareggio lo spettacolo che darà il via ufficiale alla festa in musica. Inoltre sarà ospite del concerto la band “Le Idee” vincitrice del Music Campus, contest fiorentino per band emergenti promosso da Radio Firenze, sempre del gruppo Radio Toscana, in collaborazione con Librerie Universitarie.

Per aderire al calendario Arcobaleno compilare il form sul sito www.arcobalenodestate.it (per info 055 2719083, dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00).

Toscana Arcobaleno d’Estate è presente sui social: Facebook, Twitter e Instagram. L’hashtag è #arcobalenodestate.