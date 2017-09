Architettura toscana: opere in mostra in Consiglio regionale

Inaugurazione martedì 19 settembre alle 17, in sala Gigli di palazzo del Pegaso

Firenze – Opere in mostra, per il Premio Architettura toscana, prima edizione 2017, nella cornice di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 - Firenze), a partire da martedì 19 settembre, con inaugurazione alle 17, in Sala Gigli. Ai saluti del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, seguiranno gli interventi della consigliera regionale Elisabetta Meucci e del presidente del Comitato organizzatore del Premio Tommaso Barni.

Con la I edizione del Premio la Toscana ha lanciato la sfida al contemporaneo, per promuovere e valorizzare il talento e la capacità di intervento sul territorio. La Regione Toscana è la prima istituzione regionale italiana a configurare un Premio di Architettura, azione importante, per un territorio che ha sempre avuto una particolare attenzione per l’Architettura. Premio ed esposizione sono nati e vivono sulla base di un protocollo sottoscritto, oltre che dal Consiglio regionale nella persona del Presidente, da Federazione architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori (PPC) toscani, Ordine degli architetti PPC della provincia di Firenze, Ordine degli architetti PPC della provincia di Pisa, Fondazione architetti Firenze, Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) toscana.

La mostra potrà essere visitata fino al 18 ottobre, da lunedì a venerdì 10.00-12.00 e 15.00-19.00; il sabato 10.00-12.00.