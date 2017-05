Appalti, condivisione e partecipazione: Convegno a Firenze

Organizzato dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi mercoledì 17 maggio alle ore 17,00

La capogruppo del M5S di Firenze Silvia Noferi, insieme agli attivisti, ha organizzato un convegno per mercoledì 17 maggio alle ore 17,00 dal titolo: “Il futuro della condivisione e della partecipazione”.



L’incontro si terrà a Firenze, Sala dei Marmi presso il Parterre in piazza della Libertà,12.

Sarà trasmesso in streaming ma per chi vuole partecipare è necessario iscriversi, dati i pochi posti a disposizione, inviando una mail a meeting5stelle@gmail.com e specificando nell'oggetto “Convegno Matrice Multicriteri”.



Parteciperanno:

- Corrado Poli, professore di geografia, esperto in politiche ambientali, divulgatore di buone pratiche internazionali sulla sostenibilità;

- Marco Martens, ingegnere civile esperto di mobilità e di politiche urbane;

- Alessandro Comi, ingegnere gestionale esperto in project management;

- Lorenzo Biagioli, architetto e esperto project manager.



Verranno discusse le tematiche del nuovo codice degli appalti pubblici, le procedure di partecipazione attiva tramite la matrice a multicriteri, sia in ambito pubblico che privato, la progettazione strategica condivisa e la sostenibilità delle grandi opere nelle scelte future.