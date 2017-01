APP Careggi Smart, arrivano TicketAmico e CareggiSPID

Nuove funzioni per l'Applicazione Hospital per il pagamento delle prestazioni in mobilità e per l'accesso semplice, veloce e sicuro ai propri dati sanitari

Lo smartphone ed il tablet non solo per ricevere e i referti, per prenotare prelievi o seguire il proprio piano terapeutico, ma anche per pagare con carta di credito esami, visite e tutte le altre prestazioni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, in totale mobilità e sicurezza.

La nuova funzione #TicketAmico dell'app Careggi Smart Hospital, prima sperimentazione in Italia, sarà presentata nel corso di una conferenza stampa al Nuovo Ingresso dell’Ospedale fiorentino in largo Brambilla 3 alle ore 12 giovedì 26 gennaio alla presenza dell'Assessore al Diritto alla Salute Stefania Saccardi, del Direttore Generale di Careggi Monica Calamai, del Direttore Generale di Estar Nicolò Pestelli e del presidente di ForumPA Carlo Mochi Sismondi.



In linea con i progetti strategici nazionali di Pubblica Amministrazione digitale e con quanto previsto nell'Agenda Digitale Europea, la nuova versione dell'app di Careggi è stata ulteriormente arricchita della funzione #CareggiSPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette a tutti i cittadini di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, in questo caso Careggi, con una unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone, in modo semplice, veloce e sicuro.