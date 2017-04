Aperte le registrazioni per The State of The Union 2017

L’evento annuale di riflessione sullo stato dell’unione europea, Firenze dal 4 al 6 maggio 2017.

Quest’anno THE STATE OF THE UNION, alla sua 7° edizione, avrà luogo a Firenze dal 4 al 6 maggio 2017. Con il titolo “Building a People’s Europe” la conferenza verterà sul concetto di cittadinanza europea.

Tra gli ospiti saranno presenti i tre Presidenti delle istituzioni Europee ed il capo negoziatore per la Brexit alla Commissione, i quali discuteranno le questioni più rilevanti che l’Europa di oggi sta affrontando.

L’Istituto Universitario Europeo ospiterà le sessioni di giovedì 4 maggio. Il Presidente del Senato della Repubblica Italiana, ed ex procuratore nazionale antimafiaPietro Grasso, darà avvio ai lavori. Venerdì 5 maggio, il Ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano aprirà invece la giornata di dibattiti a Palazzo Vecchio. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, terrà il discorso conclusivo della conferenza.

Sarà un’occasione unica quella che vedrà confrontarsi le più alte cariche europee: Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo e Donald Tusk, Presidente del Consiglio Europeo. Inoltre, il Capo Negoziatore della Brexit per la Commissione Europea Michel Barnier parlerà in pubblico per la prima volta dopo l’avvio delle trattative con il governo della Gran Bretagna sull’Articolo 50.

Tra i vari relatori saranno presenti anche la Vice-Presidente della Commissione Europea Federica Mogherini, i Commissari Tibor Navracsics e Vera Jourova, la Vice-Presidente del Parlamento Europeo Mairead McGuinnes e il Presidente della Banca Europea per gli Investimenti Werner Hoyer. Kersti Kalijulaid, Presidente dell’Estonia, presenterà la strategia del suo Paese durante la prossima presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. A loro si unirà un ampio parterre composto da relatori di rilievo che includerà politici, accademici, giornalisti e opinion leader.

“La conferenza annuale The State of the Union si svolgerà in un momento storico particolarmente complesso. Solo in rare occasioni, in passato, l’Unione Europea ha dovuto affrontare cosi tante problematiche contemporaneamente. Per questo, la situazione attuale rende più che mai necessario un impegno reciproco da parte di studiosi e politici, che caratterizza da sempre The State of the Union”

ha affermato Renaud Dehousse, Presidente dell’Istituto Universitario Europeo.

Il tema di quest’anno, la cittadinanza europea, abbraccia un ampio spettro di questioni rilevanti per il futuro dell’Europa: l’emergenza globale dei rifugiati, il referendum e le sue conseguenze, il futuro della cittadinanza europea, la libera circolazione dei cittadini e il mercato del lavoro, l’integrazione economica e monetaria, la sorveglianza e la sicurezza del cittadino.

L’edizione 2017 di The State of the Union è anche parte del calendario delle celebrazioni del Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma ed è volta a promuovere una riflessione profonda sul passato e sul futuro del progetto europeo.

Sabato 6 maggio, dopo due intense giornate di lavori, gli Archivi Storici dell’Unione Europea apriranno al pubblico le porte di Villa Salviati, offrendo a tutti i cittadini una giornata ricreativa dedicata alla cultura, alla musica e all’arte.

Per maggiori informazioni:

https://stateoftheunion.eui.eu/

THE STATE OF THE UNION

The State of the Union è la conferenza annuale di riflessione sullo stato dell’Unione Europea. Organizzata dall’Istituto Universitario Europeo, si tiene ogni anno a Firenze a inizio maggio.

Durante i sette anni passati, The State of the Union si è affermato come importante momento di incontro per politici europei, rappresentanti della società civile,opinion leader, esponenti del mondo del business e del mondo accademico. Le passate edizioni hanno visto una vasta partecipazione di Presidenti, Primi Ministri e vertici delle istituzioni europee.

The State of the Union è un forum unico nel suo genere, dove diversi gruppi di attori si incontrano per discutere e riflettere insieme sulle più importanti questioni legate alla politica europea. In tempi di crisi e instabilità diventa indispensabile un’adeguata comprensione dei successi, dei fallimenti e delle sfide dell’Unione Europea.

Un gruppo di relatori sul palco di The State of the Union 2016.