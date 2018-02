Aperitivo Fashion Vintage, martedì 13 febbraio alle ore 18:00

Organizzato dagli studenti FUA al Fashion Loves You

Martedì 13 febbraio, dalle 18 alle 21, in Borgo Pinti 20r, FLY - Fashion Loves You, il negozio-laboratorio creativo associato alla Fondazione Palazzi - Florence Association for International Education, propone un evento organizzato dagli studenti dei corsi di moda della Florence University of the Arts: POP OUT TO REALITY.

Una notte glamour, coloratissima, che comprenderà tante attività, come un foto stand, per immortalare il pubblico sotto i riflettori, tanta musica, drink personalizzati per la serata, ed una rivisitazione in chiave Apicius di alcuni assaggi "junk food" preparata dagli studenti di Apicius - International School of Hospitality.

Il ricco programma prevede anche un angolo interattivo dove il pubblico potrà cimentarsi nell’esprimere le proprie idee, soprattutto quelle più colorate, lo “Speak Your Mind Corner”, allestito per l’occasione.

Tutti i dettagli dell'evento sono coordinati e svolti dagli studenti FUA e coinvolgono i corsi di diverse facoltà e dipartimenti di FUA, come Apicius International School of Hospitality, Digital Imaging and Visual Arts, Intro to Fashion Photography, Digital Graphic Illustration, Fashion and Accessory Studies and Technology, Visual Merchandise and Display, Fashion Buying Strategies, Fashion Retail Management Experiential Learning, International School of Business e di Fashion Marketing.