​Anuga 2017, eccellenze toscane in Germania

I prodotti d'eccellenza dell'agroalimentare toscano sbarcano in Germania

Da domani, sabato 7, al prossimo 11 ottobre, infatti, una collettiva di aziende della nostra regione si proporrà al pubblico della fiera Anuga 2017 in programma a Colonia. La fiera internazionale Anuga è una vetrina che abbraccia tutto il comparto dell'agroalimentare a 360° (Food & Drink), dalla produzione, alla trasformazione, fino alla commercializzazione.

La fiera è distribuita su 11 padiglioni, di 3 piani l'uno, con una superficie espositiva di più di 280.000 mq. Per comprendere l'importanza di Anuga tra le fiere del settore agroalimentare, basta guardare i numeri: l'edizione 2015 (la fiera è biennale) ha avuto 7.000 espositori provenienti da circa 192 paesi dei quali oltre 1.000 espositori italiani e ha registrato la presenza di circa 160.000 operatori provenienti da tutto il mondo.

"E' una missione importante quella dei nostri produttori ad Anuga" ha sottolineato l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi. "Lo è sia per il valore assoluto della fiera, sia per il fatto di svolgersi in un Paese, la Germania, dove il prodotto di eccellenza ha canali distributivi importanti anche grazie alla crescente attenzione del popolo tedesco alla propria salute e di conseguenza alla qualità dei prodotti acquistati. Si tratta quindi di un mercato di grande rilievo nel quale i nostri prodotti di qualità potranno costruirsi, ne sono certo, nuovi allettanti spazi".

La Regione Toscana partecipa con due proprie aree in due diversi padiglioni: il "Fine Food", dedicato ai prodotti "gourmet" e il "Dairy", dedicato ai prodotti lattiero/caseari.

Nel "Fine Food" saranno presenti 16 aziende toscane che proporranno aceto, biscotti, chiocciole, funghi, olio extravergine di oliva, pane, pasta, pizza, prodotti di pasticceria, prosciutto, salse vegetali e non, salumi e tartufi. In questo padiglione è previsto anche uno spazio istituzionale dove verrà presentata agli operatori presenti la "Selezione regionale 2017 degli oli extravergine di oliva" attraverso degustazioni guidate.

Nel padiglione Dairy invece la produzione casearia toscana sarà rappresentata da 3 aziende toscane.