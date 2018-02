Antonino Morabito al Meyer, esperto chirurgia pediatrica addominale

52 anni, da oltre 15 al Royal Manchester Children’s Hospital (UK), dove è direttore del Dipartimento pediatrico di chirurgia rigenerativa intestinale e riabilitazione

A Firenze il massimo esperto europeo di chirurgia pediatrica addominale. E’ Antonino Morabito, che entrerà a far parte dell’Università di Firenze, a seguito della selezione per la chiamata di un ordinario di Chirurgia pediatrica e infantile, e dirigerà la struttura complessa di Chirurgia pediatrica all’Ospedale pediatrico Meyer.

Antonino Morabito - 52 anni, da oltre 15 al Royal Manchester Children’s Hospital (UK), dove è direttore del Dipartimento pediatrico di chirurgia rigenerativa intestinale e riabilitazione - prenderà servizio all’Università di Firenze il prossimo 1° maggio presso il Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute del bambino. Nel contempo lo specialista guiderà la struttura complessa del Meyer per contribuire allo sviluppo sia qualitativo, sia quantitativo delle attività a favore dei pazienti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. L’arrivo di Morabito darà poi un importante contributo all’innovazione nel campo della chirurgia pediatrica e neonatale e permetterà di costituire un team specializzato nel settore della chirurgia intestinale e delle tecniche chirurgiche di riabilitazione intestinale con la realizzazione di una équipe di eccellenza a livello internazionale.

"Continuiamo con la politica dei concorsi aperti vòlti a reclutare le migliori eccellenze su scala internazionale - commenta Luigi Dei, Rettore dell’Università di Firenze - E' l'unica strada per costruire un'Università proiettata nel futuro che faccia del merito, della valutazione e della trasparenza le sue leve per una formazione e una ricerca di elevatissima qualità. La chiamata del professor Antonino Morabito è un passo importante e significativo in questa direzione”

“Siamo orgogliosi come Meyer di far rientrare in Italia dall’Inghilterra un grande chirurgo - dice Alberto Zanobini, Direttore Generale del pediatrico fiorentino - Il Meyer non si ferma nel suo piano di sviluppo e di miglioramento per la salute e il benessere delle bambine e dei bambini”.

“E’ un grande privilegio poter iniziare a far parte della grande famiglia dell’Università di Firenze e del Meyer - dichiara Antonino Morabito - Sono profondamente onorato di contribuire a rendere grande il nome della struttura fiorentina nel mondo. Con cura e passione sono sicuro che riusciremo a creare un team clinico-scientifico di alta specializzazione nel settore della chirurgia intestinale e delle tecniche chirurgiche di riabilitazione intestinale per il bene dei piccoli pazienti.”

La presenza di Morabito permetterà di completare l’assistenza nel profilo chirurgico in ambito pediatrico e neonatale e di potenziare la ricerca e l’alta formazione in questo campo, ponendo l’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer tra i centri di riferimento internazionali della salute dei bambini per specialità sempre più complesse e rare.

Professore e Consultant in Chirurgia pediatrica e neonatale all’Università di Manchester (UK), Antonino Morabito dal 2003 a oggi ha ricoperto anche il ruolo di direttore della Paediatric Autologous Bowel Reconstruction and Rehabilitation Unit presso il Royal Manchester Children’s Hospital, vantando un’attività scientifica di elevatissima qualità a livello internazionale.

Sia sul fronte chirurgico, che su quello riabilitativo Morabito conduce studi multicentrici nazionali e internazionali di importante valore scientifico. E’ autore di numerose pubblicazioni su autorevoli riviste scientifiche, molte delle quali ritenute innovative in ambito specialistico, spaziando dalla chirurgia mini-invasiva pediatrica al trattamento della sindrome dell’intestino corto o Short Bowel Syndrome (SBS), settore nel quale il ricercatore è considerato un esperto internazionale grazie ai numerosi studi in ambito clinico supportati da altrettanti lavori di chirurgia sperimentale e ricerca di base. Nel 2012 Morabito è stato inserito nella lista deiTop 100 Paediatric Doctors in UK del The Times Magazine.

Allievo di Adrian Bianchi, Morabito nel 2012 ha avviato il programma di ricerca nell'ambito della medicina rigenerativa presso l'Università di Manchester. Nel 2013 ha cominciato un programma formativo per colleghi con esperienza in SBS (Masterclass in bowel reconstruction) su modelli intestinali sintetici nell'ambito della divulgazione delle tecniche chirurgiche di riabilitazione intestinale.