Anteprima 2017 le interviste di Nove, Verdi di San Giovanni

foto: Monica Caleffi

David Recati/Luca Bertarelli protagonisti del pezzo di questa stagione

Sono in ritardo. Monica, Luca e David mi stanno aspettando all’entrata della palestra Hollywood - che mi fa pensare al libro del vecchio Hank - Bukowski. David ironizza sul presunto Colore per cui parteggia Monica e poi a bruciapelo indovina il mio. Non mento e dico:stamani fra il sonno ho messo una tshirt verde. Sono andato a cambiarla, non volevo che la mia buona fede fosse scambiata per piaggeria.

Si parte. 1 ora e 16 minuti di intervista, ma sarebbe meglio chiamarla una lunga chiacchierata fra chi va in campo e chi è vicino al campo e cerca di toccarlo/mostrarlo con una penna.

Una frammento:

“questo è un gioco di un’intelligenza allucinante, le botte servono i primi 10 minuti per intimorire l’avversario e consigliare il portatore di palla a stare in difesa, poi bisogna giocare. I più forti, scrivilo pure, sono quelli fuori con la birra e la sigaretta che ti urlano: ammazzalo,giocala, tirala, passala”. - Continua - “Ti aspetto fuori, ti faccio passare la voglia di correre“.

E poi fuori non si è visto mai nessuno”.