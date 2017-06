Anime al Cinema: Sword Art Online. The Movie. Ordinal Scale

Arriva nelle sale toscane solo il 13 e 14 giugno il film della saga che ha conquistato milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo

2022: più di diecimila giocatori si collegano a un gioco virtuale e vi rimangono letteralmente intrappolati perché qui “Game Over” significa morire, non solo nel gioco, ma anche nella vita reale. Quel gioco si chiama SWORD ART ONLINE e solo un eroe riuscirà a liberare i giocatori intrappolati e a mettere fine all’incubo. Quattro anni dopo, nel 2026, viene sviluppato un nuovo gioco MMO basato sulla realtà aumentata: è Ordinal Scale e permette ai giocatori di immergersi completamente nel mondo reale, tanto da diventare in breve tempo il gioco più popolare di sempre. Però strani fatti cominciano ad accadere e un malvagio complotto pare infestare il gioco…

È questa la trama alla base di “Sword Art Online. The Movie. Ordinal Scale”, che arriverà al cinema il 13 e 14 giugno come ultimo appuntamento della stagione degli Anime al Cinema di Nexo Digital e Dynit. Il registaTomohiko Ito, già regista delle due serie animate, mette qui in scena la storia creata dall’autore originale, Reki Kawahara.

“Sword Art Online” è infatti la serie di light novel scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec. Un’opera dal successo straordinario con circa 17 milioni di volumi stampati in diversi paesi (tra cui Giappone, Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada e Regno Unito), 2 stagioni anime e uno speciale, tutti di enorme successo, e una terza stagione in cantiere: una saga che appassiona gli spettatori di tutto il mondo e un adattamento anime premiato come miglior serie televisiva del 2012 al Tokyo Anime Award. Vastissimo anche il merchandising correlato: videogiochi (ne sono stati realizzati 3 per Playstation e uno per i cellulari), manga, costumi e naturalmente le spade che danno il titolo alla serie.

La Stagione degli Anime al Cinema, distribuita da Nexo Digital in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID, si chiude dunque con “Sword Art Online. The Movie. Ordinale Scale”, ma ridà sin da ora appuntamento ai fan in autunno con IN QUESTO ANGOLO DI MONDO (In this corner of the world), tratto dal fumetto di Fumiyo Kouno ambientato ad Hiroshima durante la Seconda Guerra Mondiale, e LA FORMA DELLA VOCE (A silent voice), il nuovo capolavoro dell’animazione giapponese targato Naoko Yamada, una delicata storia che tratta il tema del bullismo e di un'amicizia che si trasforma nel tempo.

Tutti i dettagli sulla programmazione e l’elenco delle sale che aderiscono all’iniziativa disponibili su www.nexodigital.it. Sword Art Online. The Movie. Ordinal Scale sarà proiettato il 13 e 14 giugno alle 17.00 e alle 20.00 nelle seguenti multisale del Circuito UCI: UCI Arezzo, UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Firenze. Nelle multisale il prezzo sarà di 11 euro per l’intero e 9 euro per ridotti e convenzionati.