Animali in trappola: il piccione nel filo, il gatto nel tubo

Un gatto è rimasto bloccato dentro un tubo di scarico dell'acqua piovana

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in via Vittorio Veneto, all'Impruneta, per il soccorso ad un piccione rimasto incastrato in un filo. Dopo aver recuperato l'animale i vigili hanno provveduto a rimuovere il filo attorcigliato sulla zampa rimettendo poi l'animale in libertà.



I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti all'Isola d'Elba, località Carpani per un soccorso animale, un gatto era rimasto bloccato dentro un tubo di scarico dell'acqua piovana. I vigili hanno tagliato il tubo restituendo la libertà all'animale.