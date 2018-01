Ancora un rinvio per i lavori alla rotatoria al casello di Impruneta

Asfaltatura dell'Aretina. Chiusure In FIPILI nel ramo di Livorno

Nuovo rinvio per i lavori alla rotatoria al Casello di Impruneta sulla Strada Regionale Cassia. La chiusura al transito di una parte dell’anello della rotatoria in direzione FI-SI e By-Pass Galluzzo, con esclusione dei mezzi provenienti dall’Autostrada A1, è ora prevista dalle ore 21:00 del giorno 02/02/2018 alle ore 06:00 del 05/02/2018. Analoga chiusura, per i veicoli provenienti da Firenze in direzione Tavarnuzze, della corsia in ingresso rotatoria dal km 291+200 al km 291+550. Per scongiurare il rischio che autovetture e mezzi pesanti possano immettersi in via Senese in direzione sud per poi ritrovarsi bloccati in località Bottai, sarà chiuso il tratto della Cassia che da Bottai porta alla rotatoria. Da Firenze in direzione Siena sarà necessario utilizzare il by-pass. Sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e/o delle forze dell’ordine

Lunedì 29 gennaio avranno inizio gli ultimi lavori di asfaltatura definitiva della via Aretina, che si concluderanno entro lunedì 5 febbraio, fatte salve condizioni meteo avverse. I lavori interesseranno la via Aretina nel tratto compreso tra la località Anchetta e il confine con il comune di Firenze ed avranno inizio all’altezza del semaforo posto in località Girone verso Pontassieve e successivamente in direzione Firenze, fino al confine con quest’ultimo Comune. La circolazione sarà regolata a senso unico alternato esclusivamente mediante l’impiego di movieri e soltanto durante l’esecuzione delle lavorazioni; ciò nonostante saranno possibili disagi e incolonnamenti soprattutto nelle fasce orarie di maggior traffico. La fase successiva vedrà la riasfaltatura di Piazza Pertini a Girone come era previsto nel progetto iniziale. In questo caso saranno coinvolti gli agenti di Polizia Municipale per permettere l’immissione della Linea ATAF 14, in piena sicurezza.

A Prato per consentire l'esecuzione di lavori di risanamento del manto stradale e di rifacimento del tappeto d'usura in Viale Leonardo da Vinci, dalle 20 di domani, venerdì 26 gennaio e non oltre le 7 di sabato 27 gennaio sarà attivo il divieto di transito in Viale Leonardo da Vinci, nel tratto compreso tra l'intersezione con la rampa in uscita verso Via F. Ferrucci, per il traffico veicolare proveniente dal lato del casello autostradale A11 Prato Est ed il Ponte L. Lama, limitatamente alla carreggiata con scorrimento veicolare da ovest verso est e in Viale Leonardo da Vinci, limitatamente alla corsia in accesso allo stesso viale da Via F. Ferrucci verso il Ponte L. Lama. Durante il divieto il traffico nel tratto di Viale L. da Vinci proveniente dal lato del casello autostradale A11 Prato Est sarà deviato in Viale L. da Vinci, Via F. Ferrucci, SR 325 in direzione del Comune di Campi Bisenzio -- oppure -- Viale L. da Vinci, Via F. Ferrucci, Viale G. Marconi, Viale Montegrappa, Viale della Repubblica, Via Firenze verso il comune di Campi Bisenzio. Dalle 20 di venerdì 26 gennaio e non oltre le 12 di sabato 27 gennaio sarà attivo il divieto di transito in Viale Leonardo da Vinci, nel tratto compreso tra l'intersezione con la rampa in uscita verso Via F. Ferrucci, per il traffico veicolare proveniente dal Ponte L. Lama, limitatamente alla carreggiata con scorrimento veicolare da est verso ovest. Durante il divieto il traffico nel tratto di Viale L. da Vinci proveniente dal lato del Ponte L. Lama sarà deviato in Viale L. da Vinci, Via F. Ferrucci, Viale G. Marconi, Via G. Catani, Viale della Repubblica, per immettersi nella corsia d'acceso al Viale L. da Vinci.

Sulla Strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per lavori di adeguamento sui cordoli del viadotto sovrastante la ferrovia al km 79+000 sono previste:

. la chiusura della carreggiata tra il km 75+900 e il km 79+400 in direzione Mare nel ramo di Livorno,

dalle ore 21.00 del 29/01/2018 alle ore 06.00 del 30/01/2018; ,

. la chiusura della carreggiata tra il km 75+900 e il km 79+400 in direzione Firenze nel ramo di Livorno,

dalle ore 21.00 del 30/01/2018 alle ore 06.00 del 31/01/2018;

. la chiusura in orario 6-17 della corsia di sorpasso tra il km 78+500 e il km 79+300 su entrambe le carreggiate con la conseguente deviazione del traffico veicolare sulla corsia di marcia nel ramo di Livorno

dal 30/01/2018 al 16/04/2018