Anche a Firenze la magia del Super Bowl

Domenica 4 febbraio dalle 23 in diretta all'Hard Rock Cafe con tanta musica

Scoppia la passione per il football americano. Hard Rock Cafe Firenze, in partnership con FOX SPORTS è pronto per The Big Game 2018, l’evento dedicato alla 52esima finale del campionato americano NFL tra New England Patriots e Philadelphia Eagles, in programma domenica 4 febbraio all’U.S. Bank Stadium di Minneapolis in Minnesota alle 23. Quest’anno l’intervallo del match vedrà protagonista la star Justin Timberlake.

Maxischermi sintonizzati su FOX SPORTS HD, canale 204 della piattaforma Sky, tanta bella musica, prima durante e dopo l’evento, menu a tema con formula “all you can eat” e speciale 2x1 sulla birra in bottiglia Nastro Azzurro, coreografie a tema. Sono questi gli ingredienti principali che accompagneranno la lunga notte di Hard Rock Cafe. Gli appassionati di football, i fan di Hard Rock Cafe Firenze e dei Guelfi potranno vivere le atmosfere della lunga notte dedicata al grande spettacolo di sport americano anche con lo special menu da degustare durante la visione del match - per l’occasione offerto a 19.00 euro - e lo speciale 2x1 sulla birra in bottiglia Nastro Azzurro.

A Firenze, nel tempio rock di via Brunelleschi, special guest della nottata la squadra di football americano i Guelfi, partner del Cafe, e i finalisti fiorentini del talent show The Greatest Showman, che si esibiranno prima dell’inizio del match in una performance di hip hop e nell’half time show in versione “cheerleaders”. Appuntamento alle 21.30.

Posto seduto garantito, con la possibilità di assicurarsi le posizioni migliori fin d’ora prenotando online. sione del match fino a notte fonda. Info e prenotazioni: 055-277 841 oppure florence_sales2@hardrock.com.