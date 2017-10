Anagrafe, code e disagi: attenzione, Firenze cambia software

La prossima settimana aperto solo il Parterre

I servizi demografici fiorentini si rinnovano. Da lunedì 16 ottobre sarà avviato il nuovo programma, denominato @cropolis, che gestirà i servizi di anagrafe, stato civile, elettorale e che sostituirà l’attuale sistema, risalente alla fine degli anni ’90 e ormai obsoleto rispetto alle normative e agli standard richiesti.

Il programma @cropolis permetterà tempi di risposta più rapidi e accelererà le procedure interne degli uffici, a tutto vantaggio dei cittadini-utenti.

Nella fase di avvio del programma sarà necessario impostare tutta una serie di attività, tecniche e informatiche, che potranno comportare rallentamenti nelle attività operative.

Per questo da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre gli sportelli anagrafici decentrati saranno chiusi e verrà sospesa la consegna dei certificati presso la sede di Palazzo Vecchio.

Resterà in funzione soltanto il punto anagrafico del Parterre che verrà opportunamente potenziato e che sarà aperto dal lunedì al venerdì in orario 8.30-13 e 14.30-17.



Nell’ambito di questa temporanea riorganizzazione del servizio lo sportello del Parterre sarà chiuso il sabato mattina nei giorni 7 e 14 ottobre e sarà accessibile solo su appuntamento il 21 ottobre (prenotazione allo 055055, dalle 8 alle 20).

Per gli stessi motivi da lunedì prossimo fino alla stabilizzazione del nuovo programma di gestione i servizi anagrafici on line, che permettono di acquisire atti anagrafici tramite apposite credenziali, non saranno in funzione. Nello stesso periodo sarà ridotto il ricevimento al pubblico presso gli uffici dello stato civile; dove saranno comunque garantiti i servizi essenziali per le denunce di nascita e morte.

Nelle settimane successive all'introduzione del nuovo sistema si potrebbero comunque verificare code e rallentamenti nell’erogazione del servizio.



Per evitare che dal 16 al 20 ottobre si verifichi un sovraffollamento, con il conseguente allungamento dei tempi di attesa, si consiglia a chi ha urgenza di disporre di atti anagrafici (certificati, rinnovo della carte di identità etc.) di rivolgersi ai rispettivi punti decentrati di quartiere o (per i soli certificati) a uno qualsiasi dei tanti punti territoriali aderenti alla Rete dei Servizi Diffusi (edicole, tabaccherie, circoli, associazioni etc. ) prima del 13 ottobre o, in assenza di pressanti esigenze, dopo il 5 novembre.



I cittadini che dovranno recarsi al Parterre questa settimana, possono utilizzare la App QURAMI che permette di staccare un biglietto virtuale ed evitare l'attesa che potrebbe non essere breve.



Infine dal 9 al 14 ottobre non sarà possibile ordinare certificati sia presso gli sportelli anagrafici (PAD.) che al contact center 055055.