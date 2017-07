Amii Stewart e Gerardo Di Lella

Foto di Alessandro Rella

Alla Versiliana, un salto negli anni '70 con la regina della Disco Music.

“Dance Era” è il nome dello spettacolo del creativo e versatile direttore d’orchestra, Gerardo Di Lella, che in coppia con una delle voci più conosciute della musica internazionale Amii Stewart ha fatto rivivere l’inconfondibile sound della “Disco Music” degli anni Settanta.



La Versiliana, per una notte, è diventata la capitale della “Disco”… sul Palco un orchestra di ben 22 elementi con la quale il maestro Gerardo Di Lella affiancato dalla splendida voce di Amii Stewart ha riproposto dei brani tra i più celebri ed emozionanti di quegli anni... dalla scaletta della serata, Knock on Wood che nel 1979 conquistò le classifiche di tutto il mondo, Never can say goodbye, I will survive, Lady marmalade, Hot stuff e molte altre...



Amii Stewart ha dedicato la serata all'amica, l’indimenticabile ‘The Queen of Disco’ Donna Summer, a cinque anni dalla sua scomparsa, con un'emozionante medley.



Il pubblico della Versiliana non si aspettava una serata così esplosiva, con una Amii Stewart al massimo della sua forma... come se per lei il tempo si fosse fermato!