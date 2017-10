Alluvione, esercitazione in Arno

Esercitazione congiunta in Arno alla spiaggia della Torre di San Niccolò

Durante la mattinata sono state testate le attrezzature per affrontare il rischio idraulico quali idrovore, insacchettatrice ed altri mezzi in dotazione.

Giornata formativa a Firenze con una esercitazione di intervento in caso di alluvione per gli operatori del Servizio Protezione Civile della Città Metropolitana, Protezione Civile, Genio Civile e Servizio di Piena Regionali e Consorzio Medio Valdarno.

Testati l'insacchettatrice in grado di riempire circa 100 sacchetti all'ora, l'idrovora da canale, da collegare ad un trattore, in grado di aspirare 24000 litri di acqua al minuto e l'idrovora carrellata da 12000 litri al minuto.