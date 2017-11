Allo Spazio Dinamico Arte: “Plasticamente” di Caterina Tosoni

Nella galleria di via dei Ramaglianti l'artista milanese espone sino al diciotto novembre i suoi ultimi lavori.

Nei significativi contributi che l'associazione culturale “Spazio Dinamico Arte “offre per la conoscenza dell'arte italiana contemporanea si colloca anche “Plasticamente”, una mostra di Caterina Tosoni, un'artista che, affermata su un piano nazionale, non aveva sinora mai esposto a Firenze.

Dopo un'importante carriera come illustratrice, Caterina Tosoni intraprende a partire degli anni Novanta un percorso artistico legato alla pittura e alla scultura, dedicandosi a tematiche paesaggistiche. La sua ricerca estetica la indurrà a ritrarre soggetti floreali iperrealisti inseriti in sfondi raffiguranti periferie industriali e palazzi in costruzione. L'artista evidenzia una sensibilità verso il difficile equilibrio uomo -natura che la indurrà a introdurre a partire dagli anni Duemila oggetti e costruzioni di plastica. Le sue opere assumono una dimensione tattile, s'impongono per un'estetica, affascinante che da allora identifica il lavoro dell'artista milanese.

In linea, forse, con la “combine art” di Rauschenberg, Caterina Tosoni crea opere che declinano in modo personale la combinazione tra pittura e plastica. Nelle sue opere vi è una sorta di grumo costruttivo di plastica che diviene il nucleo generativo di ogni opera. E' chiaro il messaggio che sottende a queste opere, alcune di evidente significato come “metamorfosi” e “metamorfosi vegetale”. L'artista non ci parla soltanto della plastica come un materiale velocemente deteriorabile, ma forse vuol suggerire il segno più ampio della nostra realtà, dove tutto si consuma in un attimo. E' una metafora del nostro controverso modello economico fonte d’inquinamento e anche, per dirla con Zygmunt Bauman, è forse l'immagine della nostra società “liquida”, dove una sorta di coazione consumistica mette in crisi autonomie e identità precise e distrugge l'eco -sistema.