Allerta per temporali e rischio idrogeologico idraulico

Scatterá alle 12 e si concluderà a mezzanotte. Interessati i corsi d'acqua secondari Ema, Mugnone e Terzolle

Allerta gialla, domani, per temporali e rischio idrogeologico idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (Ema, Mugnone e Terzolle).

Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

L'allerta scatterà alle 12 di domani, venerdì 19 maggio, e si concluderà alla mezzanotte.

Previsione meteo Toscana fino alle 24 di domani (da http://www.cfr.toscana.it/index.php?IDS=2&IDSS=71):

oggi, giovedì, alta pressione e tempo stabile. Domani transito di una perturbazione associata a piogge sparse e temporali.

PIOGGIA: oggi, giovedì, nulla da segnalare.

Domani, dal pomeriggio, precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco, inizialmente sul litorale centro-settentrionale e sui rilievi di nord-ovest, in successiva estensione alle zone interne centro-settentrionali. In serata le precipitazioni, a carattere sparso, tenderanno a trasferirsi sulle province di Siena e Arezzo.

Cumulati medi intono ai 15-20 mm sulle zone di nord-ovest, inferiori ai 10 mm sulle altre zone.

Cumulati massimi in occasione dei temporali fino a 30-40 mm con intensità oraria fino a 20-30 mm/h.

TEMPORALI: oggi, giovedì, nulla da segnalare. Domani possibilità di locali temporali dal primo pomeriggio, inizialmente sul litorale centro-settentrionale e sui rilievi di nord-ovest, successivamente anche sul resto della regione. Saranno anche possibili colpi di vento e grandinate nei temporali più intensi.

Per informazioni sui fenomeni previsti:

http://www.regione.toscana.it/allertameteo

http://www.cfr.toscana.it

Per informazioni sui rischi e su come comportarsi:

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico