Allerta per neve, vento e ghiaccio

Il rischio ghiaccio e vento sono presenti per la giornata di oggi e domani su tutto il territorio della Città Metropolitana

La Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze avverte che "Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emesso una vigilanza meteo codice GIALLO per rischio ghiaccio, neve e vento. Il bollettino prevede possibili nevicate fino a quote collinari nei territori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Chianti mentre il rischio ghiaccio e vento sono presenti per la giornata di oggi e domani su tutto il territorio della Città Metropolitana. La Sala Operativa della Protezione Civile ricorda l'obbligo dei dispositivi invernali ed invita i cittadini a prestare massima attenzione nello svolgere attività all'esterno in particolare per la diffusa formazione del ghiaccio.

In seguito alla pioggia e all’abbassamento delle temperature dalla tarda serata il rischio maggiore è la formazione di ghiaccio sulle strade, anche di fondovalle. Dall'Ufficio Associato di Protezione civile Mugello si raccomanda attenzione e prudenza alla guida, ricordando che nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile è in vigore l’obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo.Si ricorda inoltre che dal sito dell’Unione dei Comuni, www.uc-mugello.fi.it, nell’area Protezione civile (cliccare poi su sezione “Cosa fare in caso di”), è consultabile e scaricabile il vademecum neve e ghiaccio con le norme generali di comportamento per i cittadini.

Per ulteriori e maggiori informazioni ci si può rivolgere al Centro intercomunale di Protezione civile Mugello, tel. 055 8496283.Aggiornamenti e info anche sulla pagina Facebook Ufficio Associato di Protezione civile del Mugello.