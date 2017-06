Allerta Meteo, pioggia, vento e 4000 fulmini in 2 ore

Rischio idrogeologico-idraulico e temporali valido fino alle ore 14:00 di giovedì

Al momento si registrano precipitazioni, localmente anche abbondanti (31 mm/h a Mangona) ed una intensa attività di fulminazione (oltre 4000 fulmini caduti in Toscana nelle ultime 2 ore).

Su tutto il territorio della Città Metropolitana confermata per oggi mercoledì 28/6 allerta Arancio per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti e vigilanza codice Giallo per vento.

Domani a causa di residui rovesci e locali temporali è stato pubblicato un avviso di vigilanza codice Giallo per rischio idrogeologico-idraulico e temporali valido fino alle ore 14:00 e per vento forte di libeccio valido fino alle ore 23:59.