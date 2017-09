​Allerta Meteo: codice giallo per temporali forti

Ema, Mugnone e Terzolle i corsi d'acqua sotto osservazione

Allerta gialla per rischio temporali forti. Nel bollettino aggiornato del Centro funzionale regionale (per la zona che comprende anche il Comune di Firenze) è previsto il codice giallo (primo livello di allerta in una scala che va da zero a tre) dalle ore 12 di oggi, giovedì 7 settembre, a mezzanotte di stasera.



Codice giallo anche per rischio idrogeologico idraulico per il cosiddetto 'reticolo minore', (i corsi d'acqua secondari: Ema, Mugnone e Terzolle).