Allerta ghiaccio: fino a domenica rischio idrogeologico per pioggia

L'allerta per rischio idrogeologico idraulico, legata alla pioggia riguarda soprattutto i torrenti Ema, Mugnone e Terzolle

Prosegue l'allerta per rischio idrogeologico idraulico, legata alla pioggia. E, questa sera, scatta nuovamente quella per rischio ghiaccio. Sono queste le novità del nuovo bollettino di valutazione delle criticità emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr). La zona interessata riguarda, oltre la nostra città, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

In particolare l'allerta gialla per rischio ghiaccio scatterà alle 22 e si concluderà alle 13 di domani, sabato 3 marzo. Proseguirà fino alla mezzanotte di domenica, 4 marzo, quella, sempre gialla, per rischio idrogeologico idraulico sul cosidetto 'reticolo minore' che riguarda soprattutto i torrenti Ema, Mugnone e Terzolle.

Previsione fino alle 24 di domani:

PIOGGIA: oggi, venerdì, e domani, sabato, precipitazioni diffuse su gran parte della regione a tratti anche di moderata intensità. Cumulati medi di 10 mm, fino a 15-20 mm sulle zone di nord-ovest sia oggi che domani. Cumulati massimi fino a 20-30 mm oggi e domani. Quota neve intorno a 1000 metri.

TEMPORALI: nulla da segnalare.

VENTO: oggi, venerdì, vento in rotazione a ovest-nord/ovest dal pomeriggio, temporaneamente forte. Domani, sabato, vento forte di Scirocco in rotazione a Maestrale dal pomeriggio-sera.

MARE: oggi, venerdì, moto ondoso in aumento dal pomeriggio e in serata. Domani, sabato, moto ondoso in attenuazione.

NEVE: oggi, venerdì, nel pomeriggio possibili nevicate in appennino fino a 800 metri di quota. Domani, sabato, nevicate in montagna.

GHIACCIO: oggi, venerdì, locali episodi di gelicidio (pioggia che si congela al suolo) sulla Lunigiana e Alto Mugello. Domani, sabato, nella notte calo delle temperature, con possibilità di locale ghiaccio in collina sulle zone interne.

Per informazioni sui fenomeni previsti:

http://www.regione.toscana.it/allertameteo

http://www.cfr.toscana.it

Per informazioni sui rischi e su come comportarsi:

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-vento

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-neve-e-ghiaccio