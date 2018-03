“Allenati col sindaco”: aspettando l'Ecomarathon Bagno a Ripoli

Dal 21 marzo via al ciclo di allenamenti settimanali aperti a tutti insieme al primo cittadino e ai podisti per passione, in vista della maratona delle colline ripolesi in programma il 22 aprile con la sua II edizione

Scarpette, stretching e via di corsa insieme al sindaco. Tornano gli appuntamenti con “Allenati col sindaco”, le sessioni di running con il primo cittadino di Bagno a Ripoli Francesco Casini aperte a tutti gli appassionati di podismo o più semplicemente a chi vuole tenersi in forma, propedeutiche alla II edizione dell'Ecomarathon Bagno a Ripoli, la maratona delle colline ripolesi organizzata dal Gruppo Podistico della Fratellanza Popolare di Grassina ed il portale eChianti con il supporto del Comune, in programma domenica 22 aprile.

Gli allenamenti, che prendono spunto dall'iniziativa “Corri col sindaco”, ideata dall'amministrazione comunale per parlare dei temi cittadini mentre ci si allena in compagnia e all'aria aperta, si svolgeranno il mercoledì sera, a partire dal 21 marzo.

A supportare e guidare il gruppo di runner sarà Filippo Galantini preparatore atletico del Training Consultant di Fulvio Massini. Il ritrovo sarà sempre alle 18, con partenza fissata alle 18.30, ma cambierà il luogo.

Il primo appuntamento del 21 è a Grassina, presso la sede del Gruppo Podistico Fp Grassina. Mercoledì 28 marzo, l'allenamento partirà da piazza della Vittoria a Bagno a Ripoli, mercoledì 4 aprile da piazza Peruzzi all'Antella e, infine, l'11 aprile di nuovo da Grassina.

Gli itinerari di “Allenati col sindaco” avranno una lunghezza di circa 10 Km e seguiranno ogni volta un percorso diverso fino a coprire tutto il tracciato della corsa competitiva da 42 Km dell'Ecomarathon. Per partecipare agli allenamenti è consigliato l'utilizzo di una lampada frontale o di una torcia per le fasi dell'allenamento.

Quella in programma ad aprile sarà la II edizione dell'Ecomarathon Bagno a Ripoli. La manifestazione comprenderà tre percorsi competitivi da 42, 28 e 14 km e una passeggiata aperta a tutti (in programma sabato 21 aprile). Lo scorso anno, in occasione della I edizione, l'Ecomarathon Bagno a Ripoli ha chiamato a raccolta oltre 700 atleti arrivati da quaranta province d'Italia per correre nel verde alle porte di Firenze durante una gara che ha l'obiettivo di unire sport, ambiente e cultura. Lo start avrà luogo in prossimità della sede dell'Acli di Grassina, e il percorso si snoderà sulle colline di Bagno a Ripoli toccando la Fonte della Fata Morgana, San Martino ai Cipressi, Lappeggi, Fonte Santa, il Bigallo, Baroncelli e tanti altri luoghi carichi di storia e di bellezza.