Allarme bomba a Firenze, recintato il Duomo

Foto: Roberta Capanni

Il terzo allarme nel giro di pochi giorni, ad inizio mese l'esplosione in piazza Libertà

Nuovo allarme in centro storico a Firenze. Una busta sospetta ha attivato le procedure di verifica che sono in corso da parte degli artificieri coadiuvati dai Vigili del Fuoco che hanno provveduto a transennare l'area interessata alle spalle di Santa Maria del Fiore.



Nei giorni scorsi registrati anche l'allarme per una valigetta sospetta presso la Biglietteria di Pitti Uomo 91 alla Fortezza da Basso ed ancor prima, il 5 gennaio, per una borsa lasciata abbandonata in piazza della Repubblica.

Ad inizio mese l'esplosione verificatasi nei pressi di piazza Libertà per un pacco bomba che ha visto il coinvolgimento di un agente rimasto gravemente ferito dalla deflagrazione.