Album e figurine pro-Bullismo distribuiti davanti alle scuole

La vicenda sollevata dalla mamma di un alunno. Grassi: “La violenza non può essere un messaggio distribuito fuori dalle scuole fiorentine”. La vicesindaca Giachi: «La polizia municipale sanzionerà chi non è autorizzato». Armentano (Presidente Commissione Politiche sociali e della salute, sanità e servizi sociali): “Misure più restrittive per quanto riguarda la promozione di prodotti che riguardano aspetti educativi”

Si parla di album e figurine distribuiti davanti a scuola che, secondo la mamma di un alunno, inciterebbero al bullismo.

“Orrore e indignazione. Questo mi provoca questo album di figurine distribuito davanti alle scuole primarie di Firenze. Come è possibile che avvenga una cosa del genere?”. Così Tommaso Grassi, capogruppo di Firenze riparte a sinistra, commenta la vicenda accaduta nei giorni scorsi. E spiega: “Abbiamo raccolto le proteste di molti genitori, che andando a prendere i figli a scuola, hanno visto distribuire un album di figurine con messaggi che incitano al bullismo e alla violenza”. “E' inaccettabile – continua Grassi – che il Comune non sia intervenuto per bloccare la diffusione di questo materiale. Sono figurine, certo, ma non possiamo sottovalutare il messaggio che veicolano”. “Vogliamo sapere chi ha autorizzato la diffusione. La voce dei genitori non può rimanere inascoltata. Le parole dell'assessora Giachi sono importanti. Qualsiasi azione il Comune metta in campo per contrastare questa iniziativa, o altre affini, riceverà il nostro apprezzamento e sostegno” conclude il capogruppo.

«Oggi stesso invieremo una circolare a tutti i dirigenti scolastici affinché segnalino alla polizia municipale casi simili». Lo ha detto la vicesindaca e assessora all’educazione Cristina Giachi intervenendo, questo pomeriggio in consiglio comunale sulla vicenda «La distribuzione di questi album – ha ricordato la vicesindaca – soggiace al regolamento sulla pubblicità e richiede un’autorizzazione da parte dell’ufficio comunale del suolo pubblico. In questo caso nessuna autorizzazione è stata richiesta. Il regolamento, inoltre, vieta questa distribuzione in centro storico». «Preso atto di quanto avvenuto – ha aggiunto – abbiamo chiesto alla polizia municipale, che sta indagando sulla vicenda ed ha anche interpellato il Garante dei Minori, di intercettare i distributori non autorizzati e interrompere la distribuzione di questo materiale. Per questo confidiamo anche nelle segnalazioni dei dirigenti scolastici che abbiamo sollecitato. Valuteremo anche la possibilità di irrigidire il nostro regolamento sul punto dell'autorizzazione alla distribuzione di materiali variamente promozionali davanti alle scuole».

“In merito a quanto accaduto nelle vicinanze di una scuola dove venivano distribuiti degli album di figurine – spiega il Presidente della Commissione Politiche sociali e della salute, sanità e servizi sociali Nicola Armentano – ci auguriamo che venga fatta luce sulla regolarità della distribuzione, soprattutto se i temi in oggetto vanno ad urtare la suscettibilità dei ragazzi e dei genitori ed influenzare atteggiamenti che sicuramente noi cerchiamo di ostacolare da sempre. Auspichiamo che ci siano sempre maggiori controlli soprattutto per quanto riguarda la promozione di qualsiasi prodotto che possa nuocere ai valori di un’educazione volta al rispetto reciproco e, alla solidarietà, nei luoghi frequentati da ragazzi. Questo non vuol dire creare una sorta di censura ma essere attenti nei confronti di coloro che sono in una fase evolutiva che merita grande attenzione e dovizia d’informazioni. Proprio perché consci dell’importanza di queste tematiche in età evolutiva – conclude il Presidente della Commissione Politiche sociali e della salute, sanità e servizi sociali Nicola Armentano – abbiamo ascoltato, di recente, in Commissione la professoressa Ersilia Menesini, grande esperta in psicologia dello sviluppo e dell’educazione, ed è nostro impegno continuare ad occuparci di queste criticità che ci devono vedere attenti nell’ostacolarne la diffusione del fenomeno”.