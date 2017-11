Alberi abbattuti da un'auto pirata: sono 8 in pochi giorni

Secondo una prima ricostruzione sarebbe accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi

Ancora alberi abbattuti da un'auto pirata. Questa volta è toccato a quattro giovani platani nel viale Machiavelli, messi a dimora nel 2014, oltre che ad un lampione. . Una decina di giorni fa sempre un'auto pirata aveva danneggiato irreparabilmente quattro giovani cipressi nel viale Michelangiolo.



«Probabilmente l'ennesimo guidatore che utilizza i viali come un circuito automobilistico – ha commentato l'assessore all'ambiente Alessia Bettini – in poco più di due settimane sono già otto gli alberi abbattuti da un'auto pirata. Tutti facciano la loro parte segnalando particolari utili all'identificazione dei vandali alle forze dell’ordine. Non possiamo permettere che l’ambiente venga rovinato da gesti sconsiderati. La città e di tutti e tutti possiamo contribuire a renderla più vivibile».