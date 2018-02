Alanis Morissette in concerto il 10 luglio 2018

photo: Williams & Hirakawa

Anteprima della 39^ Edizione del Pistoia Blues Festival

PISTOIA - Torna il Pistoia Blues che giunge alla 39^ edizione ed annuncia il primo grande nome internazionale del Festival: sarà Alanis Morissette a calcare per la prima volta il palco di Piazza Duomo il prossimo 10 luglio 2018 per quello che sarà un suo grande ritorno dal vivo in Italia a sei anni di distanza dal suo ultimo concerto. Si tratterà di un’anteprima del Festival che avrà il suo cuore nei giorni di 13-14-15 Luglio con l’intera città che per tre giorni vivrà di musica in diverse location.

Il Comune di Pistoia, che nelle scorse settimane ha affidato l'organizzazione triennale del festival a Blues In e Live Nation tramite procedura pubblica, è al lavoro per organizzare il mercatino durante la tre giorni di concerti del 13, 14 e 15 luglio, con l'intento di restituire alla manifestazione ed alla città quell'atmosfera unica che per anni ha contraddistinto la manifestazione pistoiese. Un obiettivo comune da raggiungere grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nella trentanovesima edizione del Blues.

Alanis Morissette è una delle cantanti e autrici più apprezzate nel panorama musicale contemporaneo: avrà lei l’onore di aprire la nuova edizione del Festival. Divenuta celebre nel mondo con il suo bestseller “Jagged Little Pill” dove erano inclusi singoli come “Ironic”, “All I Really Want”, You Oughta Know”, “Hand In My Pocket”, in carriera Alanis ha pubblicato 8 album di inediti con cui ha vinto 14 Canadian Juno Awards, 7 Grammy (e ottenuto ulteriori 14 nomination), ha ricevuto 1 candidatura ai Golden Globe e venduto oltre 60 milioni di dischi. Nel 2015 ha pubblicato un’edizione speciale del suo disco di debutto, ormai un cult della musica, “Jagged Little Pill: Collector’s Edition” che celebra i 20 anni dall’uscita. Alanis, che è stata inserita nel 2015 nella Canadian Music Hall of Fame, si dedica a numerosi progetti di beneficenza e ad organizzazioni umanitarie come Equality Now, Music Relief e UN Global Tolerance. Nel 2016 ha lanciato anche un podcast mensile, Conversation with Alanis Morissette, che include interviste e conversazioni con autori, dottori, educatori e psicologi, affrontando molteplici argomenti e tematiche riguardo l’arte, la spiritualità e il benessere psico-fisico. Attualmente Alanis sta lavorando al nuovo disco di prossima uscita e sta scrivendo un libro.

I biglietti per il concerto di Alanis Morissette il prossimo 10 luglio 2018 saranno in vendita da mercoledì 21 febbraio alle ore 10:00 sui circuiti tradizionali ticketmaster.it, ticketone.it, boxol.it a prezzi variabili a partire da 35€ +dp. Tutte le informazioni sito del Festival www.pistoiablues.com e le news sulla pagina facebook ufficiale facebook.com/pistoiablues , Twitter e Instagram.