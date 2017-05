Al via la XXIII edizione di Artigianato e Palazzo

“FIORI D’ARANCIO” è il tema scelto per la XXIII edizione dal 18 al 21 maggio 2017 al Giardino Corsini di Firenze.

“L’artigianato è un settore vitale del nostro Paese, fatto di persone animate da passione, sensibilità e intraprendenza, capaci di cogliere nella tradizione gli spunti della modernità e innovare il prodotto”

Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo



Il mondo dell’artigianato d’arte, cerca e realizza la bellezza nel particolare, nell’oggetto lavorato, nella trasmissione di un saper fare che è sempre recupero della dimensione autentica della techne, costituisce un’occasione unica e straordinaria per comprendere le potenzialità di una bellezza nuova, di una bellezza moderna, attraverso la quale potersi riappropriare di un rapporto genuinamente simbolico con la realtà.

Stefano Zecchi, Curatore del “Padiglione Venezia” alla Biennale Arte 2017, e Giancarlo Lacchin, Istituto Internazionale di Scienza della Bellezza

Grazie a tutti coloro che continueranno a lavorare con lo spirito di un artigiano, senza i quali non realizzeremo mai le nostre fantasie”

Elsa Peretti

È con rinnovato spirito ed entusiasmo che Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani si accingono ad inaugurare la XXIII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO, in corso da giovedì 18 a domenica 21 maggio, presentata questa mattina sotto la Loggia del Buontalenti di Giardino Corsini insieme a Giovanni Bettarini Assessore Urbanistica, Politiche del Territorio, Città Metropolitana, Decentramento e Smart City Comune di Firenze, Ugo Bargagli Stoffi Dirigente Responsabile Attività Istituzionale Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Guido De Vecchi Vice Direttore Generale Banca CR Firenze, Leonardo Ferragamo Vicepresidente Fondazione Ferragamo,Giovanni Giunchedi, Presidente e amministratore delegato Richard Ginori, Giacomo Billi Presidente Firenze Convention Bureau, Anna Maria Tossani Giornalista gastronomica e curatrice dell'iniziativa “Ricette di Famiglia”

È questa unainiziativa che gli organizzatori hanno ideato ed accompagnato in tutti questi anni per contribuire alla valorizzare delle eccellenze del fatto a mano, tra mille difficoltà ma anche grandi riconoscimenti, a cui si aggiunge quello di una tra le più importanti fondazioni filantropiche europee, la Nando and Elsa Peretti Foundation, che va ad affiancare i sostenitori storici della manifestazione: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Richard Ginori e Fondazione Ferragamo,consapevoli dell’incredibile valore delle piccole e grandi realtà dell’artigianato Made in Italy.

Una nuova selezione di circa 80 artigiani, provenienti dall’Italia e da molti Paesi esteri, tra cui Albania, Canada, Germania, Giappone, Grecia, Inghilterra e Spagna, scelti con cura e particolare attenzione alla qualità, riuniti nel Giardino Corsini ed impegnati per quattro giorni in dimostrazioni dal vivo per far conoscere al pubblico i saperi e i segreti della lavorazione dei manufatti, l'importanza della loro unicità e irripetibilità, in cui la tradizione dei mestieri storici incontra l’innovazione del design e le nuove tecniche, per dare vita a vere e proprie opere d’arte.

Passeggiando tra le limonaie e i viali fioriti del giardino seicentesco, realizzato da Gherardo Silvani e aperto eccezionalmente al pubblico per l’occasione, sarà possibile assistere alla lavorazione della ceramica, alla molatura del vetro, alla tornitura o all’intaglio del legno, all’intreccio della paglia, alla tessitura, all’intarsio delle pietre dure, alla cesellatura, alla lavorazione orafa o della scagliola, alla liuteria, alla creazione sartoriale o di scarpe su misura e molto altro ancora.

Tema di quest’anno sarà “Fiori d'Arancio” per promuovere, in collaborazione conFirenze Convention & Visitors Bureau, divisione Tuscany for Weddings, l’idea che l’artigianato può produrre concretamente un’ampia scelta di manufatti e arredi realizzati a mano per creare le proprie liste di nozze e bomboniere personalizzate, facendo realizzare su misura tutto il necessario per un matrimonio all'insegna dell'unicità.

Tutti i partecipanti alla XXIII edizione saranno quindi invitati a realizzare un oggetto speciale ispirato ai "fiori d'arancio" che sarà il fil rouge che accompagnerà il visitatore lungo il percorso tra i viali e le limonaie del Giardino Corsini, a caccia di idee per comporre una lista di nozze unica e indimenticabile.

Anche “Ricette di Famiglia”, tra le iniziative più apprezzate delle ultime edizioni diARTIGIANATO E PALAZZO, a cura della giornalista gastronomica Annamaria Tossani, si ispirerà al tema "fiori d'arancio": quest'anno, oltre alle consuete presentazioni di libri, saranno invitati lagiornalista di costume Eva Desiderio, l’organizzatrice di eventi ed allestimenti floreali Simona Giordano e il fotografo Edorardo Agresti, a raccontare aneddoti e ricordi speciali legati ai matrimoni e della evoluzione del gusto negli ultimi cinquant'anni. Durante gli incontri, organizzati tutti i giorni nel Giardinetto delle Rose alle 18.00, gli chef di DESINARE at Riccardo Barthel(Cristian Giorni, Maria Valiani e Ginevra Nistri) interpreteranno alcuni piatti ispirati ai menu di nozze, con degustazione sui raffinati servizi realizzati per l’occasione da Richard Ginori.

L'ultimo incontro sarà dedicato alla coppia vincitrice del concorso fotografico su Facebook “Una torta per sognare. Rivivi l’emozione del tuo matrimonio”, formata da Giovanna Paventi e Giampiero Giovannitti, che sarà invitata domenica 21 maggio ad ARTIGIANATO E PALAZZOper rivivere insieme al pubblico quel momento speciale e degustare la loro wedding cake , una cassata rivisitata, riprodotta da un maestro pasticciere.

“Blogs&Crafts” concorso ideato quattro anni fa da ARTIGIANATO E PALAZZOesostenutodalla Fondazione Ferragamo, in collaborazione con Starhotels e Source, si sta sempre più distinguendo come una opportunità unica di crescita e di affermazione per i giovani artigiani, che hanno sempre più un ruolo fondamentale nella rivitalizzazione della tradizione italiana, grazie alla sperimentazione di tecniche innovative e alla capacità di anticipare le tendenze contemporanee.

Una speciale giuria ha selezionato, tra le moltissime richieste di partecipazione arrivate anche quest’anno, 10 artigiani under 35, intarsiatori, mosaicisti, ceramisti, designer di arredamento e accessori, ebanisti, stampatori, costumisti, che parteciperanno gratuitamente alla manifestazione, insieme ad alcuni blogger esperti di artigianato, turismo, moda, lifestyle, che filmeranno e racconteranno il loro lavoro, seguendo live tutti gli eventi e le novità di questa edizione.

Tra i maestri che saranno presenti ad ARTIGIANATO E PALAZZO 2017 alcune novità eccellenti, come Guia Bartolozzi con la collezione Changing Atmosphere di bottiglie di vino industriali trasformate attraverso il taglio del vetro in vasi unici; il calzolaio di lussoMario Bemer con alle spalle decenni di attività nella realizzazione a mano di scarpe su misura in cui alla storia e alla qualità del “ready to wear” si uniscono uno stile moderno, cuciture a mano, costruzioni goodyear, materiali preziosi; i gioielli Cyril et Grenadine, opere in vetro soffiato, porcellana, pietre e argento di Sabine-Laure Giesbert, medico psicologo canadese da sempre impegnata in attività di volontariato, utilizzando i ricavati per finanziare opere e infrastrutture in Africa, Sud America e in paesi afflitti dalla guerra;Zouganista, laboratorio del giovane ebanista giapponese Takafumi Michizuki, tra i protagonisti della prima edizione del concorso Blogs&Crafts nel 2014 con i suoi oggetti di legno intarsiato; Guri I Zi marchio etico di tessuti artigianali per la tavola e la casa realizzati al telaio di legno dalle donne di Guri I Zi, villaggio incastonato fra le montagne albanesi, nell’ambito del progetto di micro-impresa tessile femminile avviato nel 2006 da Idee Migranti Onlus per migliorare la vita delle donne, delle loro famiglie e dell’intera comunità; El Jardi Secret piccolo laboratorio artigianale di Barcellona dedicato al profumo creativo, dove protagoniste sono le materie prime naturali, lavorate seguendo i processi della profumeria tradizionale come “goccia a goccia” e lunghe macerazioni;Lastrucci maestri da oltre 50 anni del commesso fiorentino, compongono con le pietre dure opere d’arte preziose secondo le tecniche medicee; le iconografie di ispirazione bizantina di Nektaria Savioli, che utilizza per le sue opere sacre una tecnica tradizionale risalente al periodo della nascita di Palaeologan, adoperata anche nei monasteri greci;Cecilia Falciai che porta avanti la tradizione di famiglia nella lavorazione della scagliola, sia su ardesia che alla rovescia, e nella tecnica del commesso fiorentino; le creazioni in legno tornito di Ruggero Pallaoro, vasi, sculture, e accessori realizzati con legni particolari di cui ama evidenziare trame e difetti; Studio Calcografico Ippogrifo, nato nel 1977 nell’Oltrarno fiorentino e specializzano in incisioni su metallo e acquaforte; il giovane liutaio fiorentino Tommaso Pedani che lo scorso anno ha partecipato a Blogs&Crafts aggiudicandosi il Premio Perseo per l’artigiano preferito dal pubblico di ARTIGIANATO E PALAZZO, che lo ha ammirato mentre realizzava delicati strumenti musicali.

Importanti anche le realtà che da anni rappresentano ad ARTIGIANATO E PALAZZO il meglio della manifattura italiana e straniera, tra cui la Moleria Locchi, che dalla fine dell’Ottocento a Firenze realizza e restaura oggetti in vetro e cristallo; Paolo Penko, che nella sua bottega crea gioielli unici, completamente a mano e nel rispetto dell’antica tradizione orafa fiorentina; le creazioni dei talentuosi allievi di LAO Le Arti Orafe Jewellery School, che ad ARTIGIANATO E PALAZZO presenterà in anteprima PREZIOSA 2017 – Florence Jewellery Week, evento dedicato al mondo dell’oreficeria, alla ricerca artistica, all’artigianato e al design in programma a Firenze dal 24 al 28 maggio; Tommaso Candria con le sue borse e cinture di paglia intrecciata a mano; Crizu di Cristina Corradi, prima artigiana al mondo a realizzare sculture e accessori piegando pagine di vecchi libri;Fabriano Boutique con i prodotti della storica cartiera marchigiana; Jharberink Porcelaindell’artista e ceramista olandese Jaqueline Harberink con le sue creazioni dal design minimalista ed elegante, fatte non solo per essere adoperate ma anche per trasmettere attraverso il tatto un’esperienza sensoriale unica; D’Ago Cravatte che propone cravatte sartoriali su misura di alta manifattura.

Ispirandosi al tema “Fiori d’arancio”, l’artista “Sedicente Moradi” darà vita durante i giorni di mostra all’installazione ambientale “DUE”, in cui una coppia di cervi realizzati assemblando rami di olmo e di alloro provenienti dal Giardino Corsini animerà un angolo del giardino intorno ad una panchina che accoglierà i visitatori della manifestazione, trasformandoli nel centro vitale dell’istallazione. Questa immagine vuole rappresentare il fragile equilibrio tra differenti specie viventi nell'ecosistema che le accoglie, di cui l'uomo deve farsi custode responsabile, mettendo al centro non l'individuo ma la coppia come generatore di vita: una dimensione sempre più minacciata dalla vita moderna e che necessita di essere reinterpretata.

Tra i moltissimi appuntamenti in programma i laboratori di intreccio di vimini a cura di Giotto Scaramelli (15,00/18,00), l’assegnazione del “Premio del Comitato Promotore allo stand più bello” giovedì 18 alle 11.30 e del “Premio Perseo - Banca CR Firenze” all'espositore più apprezzato e votato dai visitatori, domenica 21 alle 19.00, seguito dal Premio Source dedicato ai 10 artigiani under 35 selezionati per Blogs&Crafts e dal Premio “Fiori d’arancio” per l’oggetto più bello tra quelli ispirati al tema del matrimonio.

Si ringrazia la Fondazione Studio Marangoni con i suoi allievi per le fotografie della XXIII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO.

ARTIGIANATO E PALAZZO, chenonostante gli anni di grave crisi del settore, ha riunito nelle precedenti edizioni oltre 139.000 visitatori, presentato 674 artigiani selezionati in rappresentanza di 149 mestieri diversi, continua a credere nell’importanza del fatto a mano, nella grande tradizione del Made in Italy e nella valorizzazione delle sue preziose espressioni organizzando una manifestazione che permette al pubblico di entrare in contatto diretto con gli artigiani e il loro mondo fatto di piccoli gesti e grandi tradizioni.

In accordo con gli intenti di promozione e diffusione dei mestieri d'arte nel mondo, ARTIGIANATO E PALAZZO ha anche attivamente contribuito alla candidatura di Firenze come Città Creativa UNESCO per l’Artigianato.

Comitato Promotore Internazionale

Stefano Aluffi Pentini, Barbara Berlingieri, Jean Blanchaert,Fausto Calderai, Matteo Corvino, Michel de Grèce, Maria de’ Peverelli, Elisabetta Fabri, Bona Frescobaldi, Anna Gastel, Mario Augusto Lolli Ghetti, Fabrizia Lanza, Ginevra Marchi, Raffaello Napoleone, Carlo Orsi, Alvar Gonzales Palacios, Beatrice Paolozzi Strozzi, Natalie Rucellai, Luigi Settembrini, Simone Todorow, Christian Witt-Dörring.

ARTIGIANATO E PALAZZO

Giardino Corsini

Via della Scala 115 - Firenze

18/19/20/21 maggio 2017

Per maggiori informazioni

www.artigianatoepalazzo.it

Tel. +39 055 2654588/89 – fax +39 055 2654589

info@artigianatoepalazzo.it

Giovedì 18, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio 2017

Orario continuato 10 / 20

Ingresso 8,00 euro, 6,00 euro ridotti, gratuito fino a 12 anni (catalogo gratuito)

Facebook: artigianatoepalazzo

Instagram: artigianatoepalazzo

Twitter: @MostraAeP

YouTube: artigianatoepalazzo

#artigianatoepalazzo

#blogsandcrafts

#ricettedifamiglia