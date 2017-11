Al via la seconda edizione dell'Employers' Day dal 13 al 24 novembre

All'iniziativa partecipa anche la Toscana

FIRENZE- Al via la seconda edizione dell'Employers'Day, l'iniziativa volta a favorire l'incontro tra i servizi pubblici per l'impiego e le imprese, lanciata nel 2016 dalla Rete europea dei servizi pubblici per l'impiego (PES Network). Dal 13 al 24 novembre 2017 ciascuno Stato membro, nel quadro della comune strategia europea, organizza varie iniziative, declinate in base alle priorità nazionali/regionali. Dopo la positiva esperienza del 2016, anche quest'anno l'Italia contribuisce all'iniziativa, con il coordinamento di Anpal, che intende proporre a livello nazionale la costruzione di una strategia dei servizi pubblici per l'impiego rivolta alle imprese e ai loro fabbisogni.

La Regione Toscana, che già lo scorso anno aveva dato grande impulso all'iniziativa promuovendo nei territori 32 eventi, anche quest'anno ha colto al volo l'opportunità offerta per approfondire, zona per zona, tutti i servizi disponibili per le imprese. Oltre ad un evento regionale, verranno organizzate oltre 160 iniziative territoriali (seminari, workshop, recruitment day, job cafè, servizi dedicati), che coinvolgeranno i centri per l'impiego e promuoveranno presso le aziende i servizi pubblici per l'impiego e offriranno occasioni di lavoro a cittadine e cittadini. In alcuni degli spazi aperti organizzati presso i Centri per l'impiego saranno presenti anche i referenti territoriali del progetto Giovanisì per presentare le opportunità offerte da questo importante progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Alle imprese del territorio verranno offerte informazione e consulenza su servizi e opportunità disponibili: incontro fra domanda e offerta di lavoro, tirocini formativi e di orientamento, collocamento obbligatorio dei disabili, consulenza per la creazione di impresa e lavoro autonomo, consulenza sulle novità normative in materia di lavoro, opportunità di assunzione agevolata.