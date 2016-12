Moto: partita la prevendita per il GP d'Italia 2017

Già in atto i preparativi al Circuito del Mugello

Al Mugello, dopo il grande successo di quest’anno, si respira già profumo di MotoGP grazie alla prevendita che, per il Gran Premio d’Italia del 4 giugno prossimo, si caratterizza per significative opportunità per i tifosi con sconti fino al 20%. Cliccando sul sito www.ticketone.it o recandosi in uno dei punti vendita presenti in tutta Italia, è già possibile acquistare il biglietto per il GP 2017 ad un prezzo assolutamente competitivo (ecco il link http://www.ticketone.it/motogp-mugello-2017-biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1809743. In tal modo l’Autodromo del Mugello, non solo conferma la propria scelta di premiare gli acquirenti del biglietto in prevendita, ma favorisce la presenza a questo grande evento delle famiglie visto che gli under 14 potranno entrare gratuitamente nel prato. Confermato anche il biglietto ridotto dedicato per le donne ed il “Night&Day” che offre la possibilità di permanere all’interno del circuito per 4 notti (da giovedì 1 a lunedì 5 giugno) per un’irripetibile unica festa dello sport di un lunghissimo ed appassionante weekend.La bellezza dell’ambiente che racchiude il circuito, la spettacolarità del tracciato, le nuove infrastrutture realizzate negli ultimi anni, l’atmosfera che si respira sulle colline toscane in occasione del Gran Premio d’Italia, rendono questo evento un appuntamento unico nel suo genere.