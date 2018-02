Al via il contest sulla Cupola del Brunelleschi

Un'iniziativa dell'Opera di Santa Maria del Fiore

Nel 2018 ricorrono 600 anni dal concorso indetto dall’Opera di Santa Maria del Fiore per affidare la realizzazione della Cupola, che sarà vinto da Filippo Brunelleschi. In questa ricorrenza l’Opera lancia un concorso digitale dal titolo Sketch the Dome dal 1° febbraio al 31 maggio 2018. Potranno partecipare al contest chi possiede un account instagram, scaricando l’applicazione “Autography” con cui sarà possibile realizzare una propria creazione digitale (immagini, testi, poesie, ecc.) sulla Cupola del Brunelleschi. Pubblicandola sul proprio profilo Instagram e inserendo gli hashtag #SketchTheDome e #MuseoDuomoFi, lo staff dell’Opera potrà così recuperare tutte le creazioni. Una volta concluso il concorso, lo staff selezionerà, tra tutte le creazioni pervenute, quelle migliori, che saranno presentate al pubblico in una mostra a settembre 2018, negli spazi del Centro Arte e Cultura a Firenze.

Tutte le creazioni che arriveranno al contest digitale Sketch the Dome saranno comunque conservate sul sito ufficiale dell’App Autography, in linea con il progetto che si propone di scoraggiare i graffiti sui monumenti dell’Opera e allo stesso tempo di conservare quelli digitali realizzati con questo programma.