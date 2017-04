Al Teatro della Compagnia il documentario del Calcio storico fiorentino

Appuntamento sabato 18 marzo alle 18. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Sarà presentato sabato 18 marzo al teatro della Compagnia il documentario ‘Fiorenza e il calcio - Cinquecento anni di storia’ realizzato dalla casa produttrice Vice per il canale americano Hbo. Il documentario è andato in onda negli Stati Uniti il 22 febbraio scorso in prima serata, registrando 8milioni di telespettatori.

Alla presentazione interverranno, oltre ai produttori, il sindaco Dario Nardella, l’assessore alle Tradizioni popolari Andrea Vannucci e il presidente del Calcio storico fiorentino Michele Pierguidi. Ad aprire l’evento una rappresentazione teatrale della Compagnia delle seggiole dedicata alla partita dell’Assedio.

L'evento, in programma sabato 18 marzo alle 18 al teatro della Compagnia in via Cavour 50, è gratuito fino a esaurimento posti.