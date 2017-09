Al Misano Circuit via alla 3 giorni di Moto Gp

Fotografie di Marco Savino

Tanti gli appuntamenti in programma dall'8 al 12 settembre per una tre giorni che si preannuncia davvero appassionante per gli amanti dei motori

Dopo mesi di attesa e preparativi è finalmente iniziato l'elettrizzante week end di qualifiche e gare della tredicesima tappa del Campionato Mondiale di motociclismo Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini.

Una tappa attesissima che però si correrà senza il campione di casa Valentino Rossi infortunatosi il 31 agosto scorso mentre si allenava con una moto da enduro. Infortunio che gli ha provocato la frattura di tibia e perone della gamba destra, la stessa che si era fratturato nel 2010. Proprio la sua assenza ha provocato non pochi dispiaceri tra i tifosi giunti da ogni parte del modo per quella che fra tutte le tappe del mondiale viene considerata la più seguita in assoluto per spettacolo e soprattutto per affluenza di pubblico di appassionati.

Da sottolineare invece il primo posto in classifica con il quale si presenta a Misano Andrea Dovizioso su Ducati, attorno al quale c'è grande attesa, come ha confermato a Radio 24 intervistato alla trasmissione “Tutti Convocati”, Claudio Domenicali, Ad di Ducati: “La pressione c’è non si può negare, siamo in testa al mondiale e cerchiamo di portarci a casa il grosso risultato, l’abbiamo già fatto nel 2007. La Ducati è l’unica casa non giapponese ad avere vinto un titolo nel campionato moto GP. D’altra parte siamo consapevoli di avere fatto un buon lavoro fin qui e questo mette anche una certa serenità. Le gare sono sempre difficili, speriamo sia una bellissima giornata di sport. La bellezza del nostro sport è ancora l’imprevedibilità. Da noi il pilota fa una differenza pazzesca, l’affiatamento del pilota con la moto, la chimica e le sensazioni sono di un’importanza straordinaria. Dalla seconda metà dell’anno scorso abbiamo visto un Dovizioso che ci è cresciuto in mano e sta dimostrando, oltre alla velocità che già si conosceva, anche l’intelligenza tattica, ma soprattutto una aggressività nel momento giusto che per essere onesti era impianificabile”. Sulla gara di domenica aggiunge: “Per scaramanzia non dico niente, ma Dovizioso e gli altri ragazzi stanno lavorando duro, siamo contenti di come stanno andando le cose ma sarà durissima. Marquez è in grande forma, darà il massimo per arrivare davanti lo stiamo vedendo già in queste prove, anche lui ha un talento straordinario e anche Vinales è un avversario duro”.

Ducati ha presentato il nuovo motore V4

La gara di casa è stata anche l'occasione per la Ducati per presentare l'atteso motore V4 che equipaggerà la nuovissima Ducati Desmosedici Stradale. Nella Hospitality del team Ducati Corse MotoGP sono intervenuti il CEO Claudio Domenicali, l’Ing. Gigi Dall’Igna ed Andrea Forni. “E’ una grande emozione per noi, e spero lo sia anche per voi. Fra il pubblico una grande emozione per l’evento: “In futuro creeremo un motore elettrico – è stato detto – per il momento fateci godere il rumore ed il divertimento”.

Gli appuntamenti della tre giorni

Dall’8 al 10 settembre Piazza Fellini di Rimini diventerà la casa della rossa di Borgo Panigale con Ducati – Land of Joy – Village, con anche la possibilità di effettuare test drive dei nuovi modelli. Continua intanto la rassegna “Movie Rider” presso la Cineteca comunale alle 21 con la proiezione del documentario “Il Mago Mancini”: insieme al regista, Jeffrey Zani, saranno presenti anche Guido Mancini, Gigi Rivola e Livio Lodi (responsabile Museo Ducati).

A Riccione appuntamento col Monster Energy MotoGP World, organizzato da BK Eventi con il patrocinio del Comune di Riccione: un grande truck a due piani con divertimento assicurato con il MotoGP 2017 gaming booth, per mettersi alla prova con uno speciale gioco MotoGP 2017, e con la moto di Maverick disponibile per le foto dei tifosi. In piazzale Roma, grazie a Carrera, in collaborazione con Disney e Giometti Cinema, i bambini avranno l’occasione di provare la nuovissima pista di macchine telecomandate Cars. Con RXP Race for Passion, la celebre scuola di Luca Pasini, in esposizione le mini moto dei grandi campioni. In distribuzione anche le nuove uscite drink di Monster Energy.

Oggi alle 18 il “Progetto Hobby Sport FMI”, corsi di mini enduro per ragazzi 8-14 anni con istruttori FMI in via Romagna Misano Centro, e alle ore 21 all’Arena 58 con il “Campionato Italiano di flat track”, 5° round del Campionato con atleti provenienti da tutta Italia, e “Moped – Race GP Challenge”, spettacoli con i ‘cinquantini’.

“Free Style Acrobatic Show by Daboot”: questo lo spettacolare evento in scena a Cattolica dalle ore 17 presso la Sunset Beach Arena, dove i re delle acrobazie a due ruote si esibiranno in salti spericolati. Alle ore 21 proiezione del documentario “Motori Ruggenti”, che racconta la storica passione italiana per le auto. Ospite della serata il regista Marco Spagnoli.

Anche a Bellaria Igea Marina è tutto pronto per inaugurare il weekend del motomondiale: dall’8 al 10 in Piazzale Perugia andrà in scena il “Moto Italian Pride”, l’esposizione di motogp del Team Aprilia, caschi AGV e tute Dainese dei Campioni della MotoGP, Moto2 e Moto3, gli oggetti-simbolo dell’orgoglio Made in Italy.

I biglietti per il Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini sono disponibili online sul circuito TicketOne e presso le casse del circuito (via Larga e via del Carro) e al centro accrediti in via del Mare.