Al Mandela Forum vittorie lampo per Turchi e Mustafa

foto: Monica Caleffi

Fabio mantiene la cintura Internazionale silver WBC, mentre Vigan è campione italiano dei pesi Medio Massimi

La serata della grande Boxe Fiorentina va in archivio con due rapide vittorie prima del limite. Vigan Mustafa impiega due riprese per mettere fuori combattimento Ciriani; mentre Fabio Turchi in un solo round costringe l'angolo di Balmaceda al getto dell'asciugamano.

Turchi VS Balmaceda il match: dopo qualche schermaglia iniziale Fabio centra il mento di Balmaceda con un preciso sinistro al mento. L'argentino non assorbe il colpo e dopo qualche istante va al tappeto. Al termine il conteggio Fabio chiude alla distanza e con l'avversario alle corde porta due ganci, prima il sinistro e poi il destro, Balmaceda è di nuovo al tappeto. L'angolo dell'argentino getta l'asciugamano ponendo fine alla contesa e Fabio Turchi rimane il campione Internazionale silver WBC.

Mustafa VS Ciriani: Inizio brioso di Vigan, subito attivo con i colpi lunghi ed il montante sinistro, Ciriani replica nel finale di ripresa con un'azione imprecisa.

Nel secondo round l'epilogo dell'incontro, Ciriani attaccando si espone alla replica di Vigan, che schiva e colpisce d'incontro con un gancio sinistro alla mascella. Ciriani va al tappeto per il conto totale. Vigan Mustafa è il nuovo campione d'Italia dei pesi Medio Massimi.

Alle ore 20,30 si è svolta la consegna del fiorino d'oro a Leonard Bundu. Il campione fiorentino ha ricevuto la massima onorificenza cittadina dalle mani del sindaco Dario Nardella, dopo lo squillo delle chiarine dei musici del Calcio Storico. La cerimonia è stata a lungo applaudita dal folto pubblico del Mandela Forum, che così ha rinnovato la stima al campione che tante vittorie ha riportato nell'impianto fiorentino.

Di seguito l'esito degli altri incontri che hanno animato il sottoclou della serata

Sead Mustafa vince ai punti su Srecko Janic - Pesi Medi

Angelo Ardito supera ai punti su Milan Savic - Pesi Superpiuma

Lepei Dragan ha la meglio ai punti su Djordje Markovic - Pesi Supermedi

Mohammed Obbadi vince ai punti Khvicha Gigolasvili - Pesi Mosca