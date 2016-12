Al Grifone riesce l’impresa

Altra occasione persa dagli uomini di Paulo Sousa

Dopo Milan e Juventus tocca alla Fiorentina consegnare i punti a Marassi, nella prosecuzione della gara sospesa l’11 settembre. Per la prima volta i viola non segnano in trasferta. Il Genoa conferma la solidità difensiva e trasforma in tre punti il primo gol in campionato di Lazovic.

La partita si sblocca al 37’. Sulla pennellata di Ninkovic, l’ex Stella Rossa si fa trovare pronto alla quarta occasione di un primo tempo interpretato magistralmente dai rossoblù. Dopo meno di 19 minuti, recupero compreso, l’arbitro Guida manda tutti al riposo.

Al rientro i viola provano a inserire idee e guadagnare metri, ma il Genoa si salva fortunosamente sulla bordata dai 25 metri di Zarate al 14’. Traversa piena. Sugli sviluppi di un corner, poi Vecino manca l’aggancio. Rigoni al 25’ ha la palla buona per chiudere, ma il destro sfila a lato. In difesa però Izzo, Burdisso e Munoz respingono ogni tentativo della Fiorentina.

Genoa: Perin, Cofie, Izzo, Burdisso(cap.), Munoz, Lazovic, Simeone, Veloso, Rigoni, Laxalt, Ninkovic

Panchina: Lamanna, Zima, Edenilson, Gentiletti, Pandev, Ntcham, Ocampos, Gakpé, Biraschi, Orban, Brivio, Fiamozzi

Fiorentina: Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez (cap.), Salcedo, Astori, Milic, Olivera, Badelj, Vecino, Zarate, Bernardeschi, Sanchez Panchina: Lezzerini, De Maio, Kalinic, Tello, Cristoforo, Maistro, Perez, Diks, Hagi, Chiesa, Tomovic, Ilicic