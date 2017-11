Al cinema solo il 5 e 6 novembre, l'evento che celebra l’amicizia tra Ash e Pikachu

POKEMON. SCELGO TE!: Al cinema solo il 5 e il 6 novembre.

A pochi mesi dal successo dell’uscita giapponese, il ventesimo film d'animazione dei Pokémon sbarca nelle sale italiane

Arriva al cinema un nuovo appuntamento per tutti gli appassionati del mondo creato da Satoshi Tajiri. Pokémon. Scelgo te! è il film che racconta il primo incontro tra Ash e Pikachu e le loro avventure alla ricerca del Leggendario Pokémon Ho-Oh. Lungo la strada, la coppia incontra volti familiari, nuovi personaggi, tra cui Trainers Verity e Sorrel, e anche un nuovo Pokémon Misterioso, Marshadow. Non mancano in questa nuova storia sull'inizio di una delle più amate amicizie di sempre, le sfide e le battaglie epiche dei Pokémon.

POKEMON. SCELGO TE sarà presentato in anteprima all'area Movie di Lucca Comics & Games mercoledì 1 novembre (ore 15 c/o cinema Centrale). L’appuntamento nelle sale italiane (elenco su www.nexodigital.it) sarà solo il 5 e 6 novembre. Sarà proiettato il 5 novembre alle 15:00 e alle 17:00 e il 6 novembre alle 17.00 e alle 19.30 all'UCI Campi Bisenzio. Il 5 novembre alle 15:00 e il 6 novembre alle 17.00 e alle 19.30 invece all'UCI Firenze. UCI Arezzo e UCI Sinalunga proietteranno il contenuto il 5 novembre alle 15:00 e il 6 novembre alle 17:00.

Questa due giorni all’insegna dei Pokémon presenta un film mai visto prima arricchito da montaggi speciali che getteranno un inedito sguardo sui film animati precedenti, il tutto accompagnato da una nuova versione registrata della classica canzone dei Pokémon, mai proposta prima nel cinema.

Gli spettatori che acquisteranno i biglietti per la proiezione del film riceveranno in regalo (fino a esaurimento scorte) una speciale carta raffigurante il Pikachu di Ash con in testa il berretto del suo allenatore. I fan accorsi al cinema riceveranno inoltre un QR Code per sbloccare un evento di gioco nei videogiochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna per console della famiglia Nintendo 3DS, in uscita pochi giorni dopo il film, il 17 novembre. Il QR Code permetterà di sbloccare anche il Pikachu di Ash che indossa il berretto del suo Allenatore.

Il film Pokémon: Scelgo te! (Gekijōban Poketto Monsutā Kimi ni kimeta!?) è il ventesimo film dei Pokémon. Proiettato in anteprima durante il Japan Expo, il lungometraggio è stato distribuito in Giappone questa estate conquistando centinaia di migliaia di fan.

Il filmè distribuito al cinema solo il 5 e 6 novembre da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it e VVVVID.