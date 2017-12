Al Cinema Odeon serata speciale Star Wars VIII

Mercoledì 20 Dicembre (ore 21.30) proiezione per tutti i fans fiorentini con animazioni, figuranti in costume e duelli a sorpresa

Mercoledì 20 Dicembre (ore 21.30) un importante evento speciale al Cinema Odeon di Firenze che, in occasione della partenza del film STAR WARS VIII: GLI ULTIMI JEDI propone una proiezione speciale del film (in versione originale con sottotitoli in italiano) per tutti gli appassionati della saga: prima e dopo il film animazioni, figuranti in costume e duelli “a sorpresa” con spade laser, a cura dell'associazione Florence Knights, che raccoglie tutti i fans fiorentini di Star Wars. Il pubblico è inoltre invitato a portare con se maschere, gadget e accessori a tema Star Wars.

STAR WARS VIII: GLI ULTIMI I JEDI, film campione d'incassi a Firenze come in tutta Italia racconta la storia della coraggiosa Rey, che dopo aver mosso i primi passi in Il Risveglio della Forza, prende in mano le redini del suo destino nel secondo capitolo della nuova trilogia ambientata trent’anni dopo Il Ritorno dello Jedi. La Forza scorre nella giovane mercante di rottami, ma ha bisogno di un maestro che le insegni a controllarla. Rivelata la mappa che traccia la rotta per il nascondiglio segreto di Luke Skywalker, la ragazza attraversa l’universo fino al pianeta sperduto dove il cavaliere jedi si è ritirato in esilio volontario. Si inerpica lungo sentieri impervi, perlustra gli angoli più selvaggi dell’isola per incrociare lo sguardo del leggendario guerriero che ha combattuto e sconfitto l’Impero, e porgergli la vecchia spada laser appartenuta alla sua famiglia. Il gesto significativo riprende ed eguaglia il passaggio di testimone avvenuto nel corso della saga, nella quale l’allievo assume infine il ruolo di mentore. Intuitiva e tenace, Rey è la capofila delle nuove leve Jedi, pronta a contrastare le forze del sinistro Primo Ordine, in aiuto della Resistenza.

Il film sarà in programmazione al Cinema Odeon fino a Martedì 26 Dicembre (in esclusiva versione originale con sottotitoli in italiano) alle ore 15.30 – 18.30 – 21.00.